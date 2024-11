Autenticazione e autorizzazione: qual è la differenza?

Come funziona l'autenticazione

L'autenticazione, talvolta abbreviata in "authn", si basa sullo scambio di credenziali utente, chiamate anche fattori di autenticazione. I fattori di autenticazione sono elementi di prova che dimostrano l'identità di un utente.

Quando un utente si registra con un sistema per la prima volta, stabilisce una serie di fattori di autenticazione. Quando l'utente accede, presenta questi fattori. Il sistema confronta i fattori presentati con i fattori in archivio. Se corrispondono, il sistema ritiene che l'utente sia chi afferma di essere.

I tipi più comuni di fattori di autenticazione includono:

Fattori di conoscenza: qualcosa che solo l'utente conosce, come una password, un PIN o la risposta a una domanda di sicurezza.



Fattori di possesso: qualcosa che solo l'utente possiede, come un PIN monouso (OTP) inviato al proprio telefono cellulare personale tramite SMS o un token di physical security.



qualcosa che solo l'utente possiede, come un PIN monouso (OTP) inviato al proprio telefono cellulare personale tramite SMS o un token di physical security. Fattori intrinseci: biometria, come il riconoscimento facciale e le scansioni delle impronte digitali.

Le singole app e risorse possono avere i propri sistemi di autenticazione. Molte organizzazioni utilizzano un sistema integrato, come una soluzione Single Sign-on (SSO), in cui gli utenti possono autenticarsi una volta per accedere a più risorse in un dominio sicuro.

Gli standard di autenticazione più comuni includono SAML (Security Assertion Markup Language) e OIDC (OpenID Connect). SAML utilizza messaggi XML per condividere informazioni di autenticazione tra i sistemi, mentre OIDC utilizza JSON Web Token (JWT) denominati "token ID".

Tipi di autenticazione

L'autenticazione a fattore singolo (SFA) richiede un solo fattore di autenticazione per dimostrare l'identità di un utente. Fornire un nome utente e una password per accedere a un sito di social media è un tipico esempio di SFA.



L'autenticazione a più fattori (MFA) richiede almeno due fattori di autenticazione di due tipi diversi, come una password (fattore di conoscenza) e una scansione delle impronte digitali (fattore intrinseco).



L'autenticazione a due fattori (2FA) è un particolare tipo di MFA che richiede esattamente due fattori. La maggior parte degli utenti di Internet ha sperimentato l'autenticazione a due fattori, ad esempio quando un'app bancaria richiede sia una password che un codice monouso inviati al telefono dell'utente.



I metodi di autenticazione senza password non utilizzano password o fattori di conoscenza. I sistemi senza password sono diventati popolari come difesa contro i ladri di credenziali, che prendono di mira i fattori di conoscenza perché sono i più facili da rubare.



non utilizzano password o fattori di conoscenza. I sistemi senza password sono diventati popolari come difesa contro i ladri di credenziali, che prendono di mira i fattori di conoscenza perché sono i più facili da rubare. I sistemi di autenticazione adattiva utilizzano l'intelligenza artificiale e l' apprendimento automatico per adattare i requisiti di autenticazione in base a quanto sia rischioso il comportamento di un utente. Ad esempio, un utente che tenta di accedere a dati riservati potrebbe dover fornire più fattori di autenticazione prima che il sistema li verifichi.

