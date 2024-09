Funzioni principali

Abilita l'autenticazione senza password Scegli opzioni di autenticazione senza password, come i codici QR e i dispositivi FIDO. Utilizza le chiavi di sicurezza hardware FIDO2 come fattore singolo o secondo fattore e utilizza l'MFA dalla chiave stessa per ottenere livelli più elevati di garanzia. Autenticazione senza password

Configura i fattori MFA Scegli i metodi MFA in base al rischio rilevato per implementare politiche di accesso adattive. Ad esempio, consenti qualsiasi metodo di sfida MFA per i rischi medi e solo i fattori più forti per i rischi elevati. Politiche di accesso adattive