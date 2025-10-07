Cosa sono i benchmark CIS?

CIS offre anche immagini con protezione avanzata, preconfigurate, che consentono alle aziende di eseguire operazioni di elaborazione a costi contenuti senza dover investire in hardware o software aggiuntivo. Le immagini con protezione avanzata sono molto più sicure delle immagini virtuali standard e limitano in modo significativo le vulnerabilità della sicurezza che possono condurre a un attacco informatico.

Le immagini con protezione avanzata CIS (link esterno a ibm.com) sono state progettate e configurate in conformità con i benchmark e i controlli CIS e sono state riconosciute come pienamente conformi con varie organizzazioni che si occupano di conformità alle normative. Le immagini con protezione avanzata CIS sono disponibili per l'uso in quasi tutte le principali piattaforme di cloud computing e sono facili da implementare e da gestire.