Una governance IT efficace è una componente chiave della strategia aziendale complessiva e della governance aziendale come politica di governance, rischio e conformità (GRC). La governance informatica si occupa della gestione della governance e dei rischi e della conformità alle normative governative e di settore. L'ottimizzazione della governance IT richiede il giusto mix di investimenti IT, politiche e personale. Aiuta le organizzazioni a far coincidere i loro obiettivi IT con gli obiettivi aziendali.

Una strategia IT completa con una solida governance IT può semplificare il processo decisionale IT, in ultima analisi indirizzando i risultati verso gli obiettivi aziendali chiave. È sempre più un componente dei team DevOps responsabili delle operazioni IT. I team DevOps collaborano in modo più efficiente per creare, testare e distribuire software.

Man mano che le organizzazioni aumentano i loro investimenti IT, aumenta l'importanza di una forte politica di governance IT. I Chief Information Officer (CIO) guidano la strategia di governance IT insieme ad altri stakeholder chiave dei vertici aziendali.