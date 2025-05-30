Probabilmente no. Gli attacchi DDoS vengono spesso lanciati da botnet costruite con centinaia o migliaia di dispositivi dirottati che appartengono a utenti innocenti. L'hacker che comanda la botnet di solito falsifica gli indirizzi IP dei dispositivi, quindi rintracciarli tutti può richiedere molto tempo e molto probabilmente non indicherà il vero colpevole.



Detto questo, in determinate circostanze e con risorse sufficienti, è possibile rintracciare alcuni attacchi DDoS. Utilizzando un'analisi forense avanzata in collaborazione con i fornitori di servizi Internet (ISP) e le forze dell'ordine, le organizzazioni potrebbero essere in grado di identificare i propri aggressori. Questo è più probabile nel caso di malintenzionati che eseguono più attacchi e potrebbero lasciare indizi sul loro modus operandi.