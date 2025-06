Cos'è il modello OSI?

Il modello OSI è emerso come soluzione alle incompatibilità di comunicazione tra i diversi protocolli di rete in uso all'inizio del secolo. I livelli di OSI hanno fornito a sviluppatori e ingegneri un framework per la costruzione di hardware e software interoperabili tra le reti, fornendo un approccio categorico al networking.

In ogni livello dello stack, in genere mostrato in ordine inverso per illustrare come i dati si spostano attraverso una rete, il modello OSI fornisce linee guida e criteri per i componenti di rete e le loro funzioni di elaborazione uniche.

I livelli sono:

Livello 7: il livello di applicazione avvia la comunicazione con la rete, inclusi i protocolli e i processi di manipolazione dei dati che convertono i dati di rete leggibili dal computer in risposte leggibili dall'utente.

Livello 6: il livello di presentazione prepara i dati per il livello di applicazione, includendo la traduzione, la compressione e la crittografia dei dati.

Livello 5: il livello di sessione avvia e termina le connessioni tra due dispositivi che interagiscono sulla rete, assicurandosi che le risorse non vengano né sovrautilizzate né sottoutilizzate.

Livello 4: il livello di trasporto trasmette i dati end-to-end tra due dispositivi che interagiscono sulla rete, assicurando che i dati non vengano persi, mal configurati o corrotti.

Livello 3: il livello di rete gestisce i processi di indirizzamento, routing e inoltro dei dati per i dispositivi che interagiscono su reti diverse. Se i dispositivi si trovano sulla stessa rete, non hanno bisogno del livello di rete per interagire.

Livello 2: a differenza del livello di rete, il livello di collegamento dati gestisce il routing dei dati tra due dispositivi interagenti sulla stessa rete.

Livello 1: il livello fisico comprende gli asset fisici, come i router e i cavi USB, che convertono i dati in stringhe di 1 e 0 per la trasmissione ai livelli superiori.

Il modello OSI si concentra sulla fornitura di un elenco di attività che gli ingegneri devono completare nella creazione di ogni livello di un'architettura di rete, invece di specificare i protocolli per la comunicazione tra i livelli. Il suo approccio teorico consente agli sviluppatori di visualizzare e costruire reti di calcolo altamente complesse, anche senza una conoscenza preliminare del sistema di rete stesso. Inoltre, aiuta i team a comprendere meglio il modo in cui i dati attraversano una rete e a personalizzare le funzioni di rete con una codifica specifica per livello.