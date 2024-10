Cos'è la topologia di rete?

Una topologia di rete descrive due aspetti diversi di una rete di comunicazione: la topologia fisica e la topologia logica. Una topologia di rete fisica descrive la posizione di ogni componente nella rete e il modo in cui sono fisicamente connessi. Una mappa della topologia di rete aiuta gli amministratori di rete a visualizzare in che modo i dispositivi sono connessi tra loro e come disporre al meglio collegamenti e nodi.

La topologia logica descrive il modo in cui i dispositivi di rete sono connessi tra loro e il modo in cui i dati si spostano attraverso la rete. I dati non fluiscono necessariamente in modo omnidirezionale in ogni rete, e la topologia di rete logica può illustrare come devono essere trasferiti e il numero di collegamenti e nodi attraverso i quali i dati devono viaggiare prima di raggiungere la loro destinazione.