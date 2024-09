I Network Load Balancers (NLB) sono un tipo di servizio di bilanciamento del carico in grado di distribuire il traffico in entrata a più destinazioni, quali istanze EC2, funzioni lambda, contenitori e altro, all'interno di un VPC. Metriche granulari come il conteggio dei flussi attivi suddiviso per TCP, TLS e UDP e pacchetti al secondo forniscono informazioni approfondite sulle prestazioni del servizio di bilanciamento del carico.