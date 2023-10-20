Che cos'è l'hacking etico?

L'hacking etico è l'uso di tecniche di hacking da parte di soggetti legittimi nel tentativo di scoprire, comprendere e correggere le vulnerabilità della sicurezza in una rete o in un sistema informatico.
Gli hacker etici hanno le stesse competenze e utilizzano gli stessi strumenti e tattiche degli hacker malevoli, ma il loro obiettivo è sempre migliorare la sicurezza della rete senza danneggiare la rete o i suoi utenti.
Per molti versi l’hacking etico è come una prova generale degli attacchi informatici nel mondo reale. Le organizzazioni assumono hacker etici per lanciare attacchi simulati sulle loro reti di computer. Durante questi attacchi, gli hacker etici dimostrano come i veri criminali informatici entrano in una rete e i danni che possono causare una volta entrati.
Gli analisti della sicurezza delle organizzazioni possono utilizzare queste informazioni per eliminare le vulnerabilità, rafforzare i sistemi di sicurezza e proteggere i dati sensibili.
I termini "hacking etico" e "penetration testing" vengono talvolta utilizzati in modo intercambiabile. Tuttavia, i test di penetrazione sono solo uno dei metodi utilizzati dagli hacker etici. Gli hacker etici possono anche condurre valutazioni delle vulnerabilità, analisi del malware e altri servizi di sicurezza delle informazioni.
Gli hacker etici seguono un rigido codice etico per garantire che le loro azioni aiutino anziché danneggiare le aziende. Molte organizzazioni che formano o certificano hacker etici, come l'International Council of E-Commerce Consultants (EC Council), pubblicano il proprio codice etico scritto. Sebbene l'etica indicata possa variare tra i vari hacker e le varie organizzazioni, le linee guida generali sono:
Rispetto a questo codice etico, esistono altri due tipi di hacker.
Hacker malintenzionati veri e propri
Talvolta chiamati "hacker black hat", gli hacker malintenzionati commettono crimini informatici a scopo di lucro personale, di terrorismo informatico o per altre cause. Attaccano i sistemi informatici per rubare informazioni sensibili, rubare fondi o interrompere le operazioni.
Hacker etici non etici
Talvolta chiamati "hacker gray hat" (o erroneamente scritto "hacker grey hat"), questi hacker utilizzano metodi non etici o addirittura lavorano al di fuori della legge per raggiungere fini etici. Gli esempi includono l'attacco a una rete o a un sistema informativo senza l'autorizzazione per testare un exploit o lo sfruttamento pubblico di una vulnerabilità del software che i fornitori lavoreranno per risolvere. Sebbene questi hacker abbiano buone intenzioni, le loro azioni possono anche indirizzare gli aggressori malintenzionati verso nuovi vettori di attacco.
L'hacking etico è un percorso di carriera legittimo. La maggior parte degli hacker etici ha una laurea in informatica, sicurezza informatica o un campo correlato. Tendono a conoscere linguaggi di programmazione e scripting comuni come Python e SQL.
Sono esperti (e continuano a sviluppare le proprie competenze) negli stessi strumenti e metodologie di hacking utilizzati dagli hacker malintenzionati, inclusi strumenti di scansione di rete come Nmap, piattaforme di test di penetrazione come Metasploit e sistemi operativi specializzati progettati per l'hacking, come Kali Linux.
Come altri professionisti di cybersecurity , gli hacker etici in genere ottengono credenziali per dimostrare le proprie capacità e il proprio impegno verso l’etica. Molti seguono corsi di hacking etico o si iscrivono a programmi di certificazione specifici del settore. Alcune delle certificazioni di hacking etico più comuni includono:
Certified Ethical Hacker (CEH): offerta da EC-Council, un organismo internazionale di certificazione della sicurezza informatica, CEH è una delle certificazioni di hacking etico più ampiamente riconosciute.
CompTIA PenTest+: questa certificazione si concentra sui test di penetrazione e sulla valutazione delle vulnerabilità.
SANS GIAC Penetration Tester (GPEN): come PenTest+, la certificazione GPEN dell'Istituto SANS convalida le competenze di pen testing di un hacker etico.
Gli hacker etici offrono vari servizi.
I test di penetrazione, o "pen test", sono violazioni della sicurezza simulate. I pen tester imitano gli hacker malintenzionati che ottengono l'accesso non autorizzato ai sistemi aziendali. Naturalmente, i pen tester non causano alcun danno reale. Usano i risultati dei loro test per difendere l'azienda dai veri criminali informatici.
I pen test si svolgono in tre fasi:
1. Ricognizione
Durante la fase di ricognizione, i pen tester raccolgono informazioni su computer, dispositivi mobili, applicazioni web, server web e altre risorse sulla rete dell'azienda. Questa fase viene talvolta chiamata "footprinting", perché i pen tester mappano l'intera impronta della rete.
I pen tester utilizzano metodi manuali e automatizzati per eseguire la ricognizione. Possono esaminare i profili dei social media dei dipendenti e le pagine GitHub alla ricerca di suggerimenti. Possono utilizzare strumenti come Nmap per la scansione di porte aperte e strumenti come Wireshark per ispezionare il traffico di rete. Se consentito dall'azienda, possono utilizzare tattiche di ingegneria sociale per indurre i dipendenti a condividere informazioni sensibili.
2. Pianificazione dell'attacco
Una volta che i pen tester comprendono i contorni della rete e le vulnerabilità che possono sfruttare, violano il sistema. I pen tester possono provare una varietà di attacchi a seconda dell'ambito del test. Alcuni degli attacchi più comunemente testati includono:
- Iniezioni SQL: i pen tester cercano di far sì che una pagina web o un'applicazione riveli dati sensibili inserendo codice dannoso nei campi di input.
– Cross-site scripting: i pen tester provano a inserire codice dannoso nel sito web di un'azienda.
– Attacchi denial-of-service : i pen tester tentano di mettere offline server, app e altre risorse di rete inondandoli di traffico.
- Ingegneria sociale: i pen tester utilizzano il phishing, l'adescamento, il pretesto o altre tattiche per indurre i dipendenti a compromettere la sicurezza della rete.
Durante l'attacco, i pen tester esplorano il modo in cui gli hacker malintenzionati possono sfruttare le vulnerabilità esistenti e come possono muoversi attraverso la rete una volta entrati. Scoprono quali tipi di dati e risorse possono accedere gli hacker. Verificano inoltre se le misure di sicurezza esistenti possono rilevare o impedire le loro attività.
Alla fine dell'attacco, i pen tester coprono le loro tracce. Questo serve a due scopi. Innanzitutto, dimostra come i criminali informatici possono nascondersi in una rete. In secondo luogo, impedisce agli hacker malintenzionati di seguire segretamente gli hacker etici nel sistema.
3. Reporting
I pen tester documentano tutte le loro attività durante l'hacking. Quindi, presentano un rapporto al team di sicurezza delle informazioni che illustra le vulnerabilità sfruttate, le risorse e i dati a cui hanno avuto accesso e il modo in cui hanno eluso i sistemi di sicurezza. Gli hacker etici forniscono raccomandazioni anche per stabilire le priorità e risolvere questi problemi.
La valutazione delle vulnerabilità è come il pen test, ma non si spinge fino a sfruttare le vulnerabilità. Invece, gli hacker etici utilizzano metodi manuali e automatizzati per trovare, categorizzare e classificare le vulnerabilità in un sistema. Poi condividono i loro risultati con l'azienda.
Alcuni hacker etici sono specializzati nell'analisi dei ceppi di ransomware e malware. Studiano le nuove versioni di malware per capire come funzionano e condividono le loro conclusioni con le aziende e con la comunità della sicurezza informatica in generale.
Gli hacker etici possono anche fornire assistenza nella gestione del rischio strategico di alto livello. Possono identificare le minacce nuove ed emergenti, analizzare l'impatto di queste minacce sull'approccio alla sicurezza dell'azienda e aiutare l'azienda a sviluppare contromisure.
Sebbene esistano molti modi per valutare la cybersecurity, l'hacking etico può aiutare le aziende a comprendere le vulnerabilità della rete dal punto di vista di un aggressore. Hackerando le reti con autorizzazione, gli hacker etici possono dimostrare come gli hacker malintenzionati riescono a sfruttare le varie vulnerabilità e aiutano l'azienda a scoprire e correggere quelle più critiche.
La prospettiva di un hacker etico può anche far emergere aspetti che gli analisti della sicurezza interna potrebbero non cogliere. Ad esempio, gli hacker etici si confrontano faccia a faccia con firewall, algoritmi di crittografia, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), sistemi di rilevamento estesi (XDR) e altre contromisure. Di conseguenza, sanno esattamente come funzionano queste difese nella pratica – e dove falliscono – senza che l’azienda subisca una vera e propria violazione dei dati.
IBM X-Force Red fornisce test di penetrazione per applicazioni, reti, hardware e personale per individuare e correggere le vulnerabilità che espongono i tuoi asset più importanti agli attacchi.
I servizi di sicurezza offensiva includono test di penetrazione, gestione delle vulnerabilità e simulazione degli avversari per aiutarti a identificare, assegnare priorità e correggere i difetti di sicurezza riguardanti l'intero ecosistema digitale e fisico.
Adotta un programma di gestione delle vulnerabilità che identifichi, dia priorità e gestisca la correzione dei difetti che potrebbero compromettere gli asset più critici.
Il team globale di IBM X-Force Red offre una gamma completa di servizi di sicurezza offensivi, tra cui test di penetrazione, gestione delle vulnerabilità e simulazione avversaria, per aiutare a identificare, classificare e correggere i difetti di sicurezza relativi all'intero ecosistema fisico e digitale.