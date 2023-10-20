Che cos'è l'hacking etico?

Gli hacker etici hanno le stesse competenze e utilizzano gli stessi strumenti e tattiche degli hacker malevoli, ma il loro obiettivo è sempre migliorare la sicurezza della rete senza danneggiare la rete o i suoi utenti.

Per molti versi l’hacking etico è come una prova generale degli attacchi informatici nel mondo reale. Le organizzazioni assumono hacker etici per lanciare attacchi simulati sulle loro reti di computer. Durante questi attacchi, gli hacker etici dimostrano come i veri criminali informatici entrano in una rete e i danni che possono causare una volta entrati.

Gli analisti della sicurezza delle organizzazioni possono utilizzare queste informazioni per eliminare le vulnerabilità, rafforzare i sistemi di sicurezza e proteggere i dati sensibili.

I termini "hacking etico" e "penetration testing" vengono talvolta utilizzati in modo intercambiabile. Tuttavia, i test di penetrazione sono solo uno dei metodi utilizzati dagli hacker etici. Gli hacker etici possono anche condurre valutazioni delle vulnerabilità, analisi del malware e altri servizi di sicurezza delle informazioni.