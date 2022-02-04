Il software originale di endpoint security, il software antivirus, protegge gli endpoint dalle forme note di malware, come trojan, worm, adware e altro ancora.

Il software antivirus tradizionale analizzava i file su un dispositivo endpoint alla ricerca di firme di malware, ovvero stringhe di byte caratteristiche di virus o malware noti. Il software avvisava l'utente o l'amministratore quando veniva rilevato un virus e forniva strumenti per isolare e rimuovere il virus e riparare eventuali file infetti.

I software antivirus odierni, spesso chiamati antivirus di nuova generazione (NGAV), sono in grado di identificare e combattere i nuovi tipi di malware, inclusi i malware che non lasciano alcuna firma. Ad esempio, un NGAV è in grado di rilevare malware fileless, ovvero malware che risiedono nella memoria e iniettano script dannosi nel codice di applicazioni legittime. L'NGAV è anche in grado di identificare attività sospette utilizzando l'euristica, che confronta i modelli di comportamento sospetto con quelli dei virus noti, e la scansione di integrità, che analizza i file alla ricerca di segni di infezione da virus o malware.