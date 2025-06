Che cos'è la gestione delle identità e degli accessi dei clienti (CIAM)?

I clienti desiderano esperienze digitali fluide. Se si imbattono in ostacoli, potrebbero desistere, anche abbandonando i carrelli a metà dell'acquisto. Per evitare di danneggiare la customer retention, gli strumenti e i processi CIAM devono trovare un equilibrio tra sicurezza, raccolta di dati ed esperienza.

Le soluzioni IAM tradizionali si concentrano sulla sicurezza piuttosto che sulla convenienza per diversi motivi. Innanzitutto, gli aggressori possono causare più danni con l'account di un dipendente rubato che con l'account di un cliente. In secondo luogo, i dipendenti hanno una maggiore tolleranza per esperienze di livello inferiore. Per dirla senza mezzi termini, anche se non apprezzano i sistemi aziendali, non possono comunque rinunciarvi.