Se gestisci gli accessi negli ambienti ibridi, forse stai lottando con strumenti frammentati, processi manuali e crescenti minacce derivanti da identità non umane.

Questo report IDC MarketScape rivela come le piattaforme di identità integrate si stanno evolvendo per soddisfare le moderne esigenze di gestione delle identità e degli accessi (IAM), con una visibilità più intelligente, una governance adattiva e un rilevamento delle minacce basato sull'AI.

IBM è stata nominata Leader per la sua visione strategica e la sua esecuzione nella sicurezza delle identità.

Scarica il report per esplorare:

Perché la complessità mina la sicurezza delle identità e come semplificare senza compromessi

Come l'automazione sta rimodellando l'onboarding, il provisioning e l'applicazione delle policy

L'elemento che distingue i leader di mercato dalle soluzioni puntuali in un landscape IAM in rapida evoluzione

Come preparare la tua strategia per il futuro senza partire da zero

Che tu stia scalando i diritti cloud, gestendo identità delle macchine o modernizzando sistemi legacy, questo rapporto offre insight fruibili per ridurre i rischi, migliorare l'efficienza e costruire una base resiliente per la gestione delle identità.