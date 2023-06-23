Cos'è il SIEM?

La gestione delle informazioni e degli eventi sulla sicurezza, o SIEM, è una soluzione di sicurezza che aiuta le organizzazioni a riconoscere e affrontare potenziali minacce e vulnerabilità della sicurezza prima che possano interrompere le operazioni di business.
I sistemi SIEM aiutano i team di sicurezza aziendali a rilevare le anomalie del comportamento degli utenti e utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) per automatizzare molti dei processi manuali connessi al rilevamento delle minacce e alla risposta agli incidenti.
Le piattaforme SIEM originali erano strumenti di gestione dei log, che combinavano la gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e la gestione degli eventi di sicurezza (SEM) per consentire il monitoraggio e l'analisi in tempo reale di eventi legati alla sicurezza,nonché il tracciamento e la registrazione dei dati di sicurezza a fini di conformità o controllo. Gartner ha coniato il termine SIEM per la combinazione di tecnologie SIM e SEM nel 2005.
Nel corso degli anni, il software SIEM si è evoluto fino a integrare l'analisi del comportamento degli utenti e delle entità (UEBA), nonché altre capacità avanzate di analisi della sicurezza, AI e machine learning per individuare comportamenti anomali e indicatori di minacce avanzate. Oggi SIEM è diventato un punto fermo nei moderni centri operativi di sicurezza (SOC) per i casi d'uso di monitoraggio della sicurezza e gestione della conformità.
Al livello più elementare, tutte le soluzioni SIEM eseguono un certo numero di funzioni di aggregazione, consolidamento e ordinamento dei dati al fine di individuare le minacce e aderire ai requisiti di conformità delle informazioni. Sebbene alcune soluzioni siano diverse in termini di capacità, la maggior parte di esse offre lo stesso set di funzioni fondamentali:
Il SIEM acquisisce i dati degli eventi da un'ampia gamma di fonti nell'intera infrastruttura IT di un'organizzazione, compresi gli ambienti on-premises e cloud.
I dati dei registri eventi di utenti, endpoint, applicazioni, origini dei dati, carichi di lavoro cloud e reti, nonché i dati provenienti da hardware e software di sicurezza quali firewall o software antivirus, vengono raccolti, correlati e analizzati in tempo reale.
Alcune soluzioni SIEM integrano anche feed di threat intelligence di terza parte al fine di correlare i propri dati di sicurezza interna con firme e profili di minaccia precedentemente riconosciuti. L'integrazione in tempo reale con i feed di threat intelligence consente ai team di bloccare o rilevare nuove tipologie di firme utilizzate negli attacchi.
La correlazione eventi è un momento fondamentale di una soluzione SIEM. Utilizzando strumenti di analytics avanzata per individuare e comprendere modelli dati complessi, la correlazione eventi fornisce insight utili a individuare e mitigare rapidamente le potenziali minacce alla sicurezza aziendale.
Le soluzioni SIEM migliorano notevolmente il tempo medio di rilevazione (MTTD) e il tempo medio di risposta (MTTR) dei team di sicurezza IT, scaricando i workflow manuali associati all'analisi approfondita degli eventi di sicurezza.
SIEM consolida la sua analisi in un'unica dashboard centrale in cui i team di sicurezza monitorano l'attività, assegnano priorità agli avvisi, identificano le minacce e avviano la risposta o la correzione.
La maggior parte delle dashboard SIEM include anche visualizzazioni di dati in tempo reale che aiutano gli analisti della sicurezza a individuare picchi o tendenze in attività sospette. Utilizzando regole di correlazione predefinite e personalizzabili, gli amministratori possono essere avvisati immediatamente e adottare le azioni necessarie per mitigare le minacce prima che si trasformino in un problema di sicurezza più significativo.
Le soluzioni SIEM sono una scelta popolare tra le aziende soggette a diverse forme di conformità normativa. Grazie alla raccolta e all'analisi automatizzata dei dati, SIEM è uno strumento prezioso per raccogliere e verificare i dati di conformità in i tutta l'infrastruttura di business.
Le soluzioni SIEM possono generare report di conformità in tempo reale per PCI-DSS, GDPR, HIPPA, SOX e altri standard di conformità, riducendo l'onere della gestione della sicurezza e rilevando tempestivamente potenziali violazioni in modo da poterle affrontare. Molte delle soluzioni SIEM sono dotate di componenti aggiuntivi pre-integrati e pronti all'uso in grado di generare report automatici progettati per soddisfare i requisiti di conformità.
Indipendentemente dalle dimensioni di un'organizzazione, è essenziale adottare misure proattive di monitoraggio e mitigazione dei rischi di sicurezza IT. Le soluzioni SIEM offrono alle aziende numerosi vantaggi e rappresentano un componente significativo nella razionalizzazione dei flussi di lavoro relativi alla sicurezza.
Le soluzioni SIEM consentono verifiche e reporting di conformità centralizzati per l'intera infrastruttura aziendale. L'automazione avanzata razionalizza la raccolta e l'analisi dei log di sistema e degli eventi di sicurezza per ridurre l'utilizzo delle risorse interne e, al contempo, soddisfare i rigorosi standard relativi al reporting di conformità.
Le soluzioni SIEM di nuova generazione oggi si integrano con potenti sistemi di orchestrazione della sicurezza, automazione e risposta (SOAR), risparmiando tempo e risorse per i team IT che gestiscono la sicurezza aziendale.
Utilizzando un deep machine learning che apprende automaticamente dal comportamento della rete, queste soluzioni possono gestire complessi protocolli di identificazione delle minacce e di risposta agli incidenti in un tempo inferiore rispetto ai team fisici.
Determinando maggiore visibilità degli ambienti IT, le soluzioni SIEM possono costituire un driver essenziale per aumentare l'efficienza tra i diversi dipartimenti aziendali.
Una dashboard centrale fornisce una visione unificata dei dati, degli avvisi e delle notifiche di sistema, consentendo ai team di comunicare e collaborare in modo efficiente quando rispondono a minacce e incidenti di sicurezza.
Data la velocità con cui cambia il panorama della cybersecurity, le organizzazioni devono poter contare su soluzioni in grado di rilevare e rispondere sia alle minacce alla sicurezza note che a quelle sconosciute.
Grazie ai feed di threat intelligence integrati e alla tecnologia AI, le soluzioni SIEM possono aiutare i team di sicurezza a rispondere in modo più efficace a una vasta gamma di attacchi informatici, tra cui:
Minacce interne: vulnerabilità della sicurezza o attacchi provenienti da individui con accesso autorizzato alle reti aziendali e agli asset digitali.
Phishing: messaggi inviati da un mittente attendibile, spesso utilizzati per rubare dati utente, credenziali di accesso, informazioni finanziarie o altre informazioni aziendali sensibili.
Ransomware: malware che blocca i dati o il dispositivo della vittima e minaccia di tenerli bloccati, o peggio, a meno che la vittima non paghi un riscatto all'autore dell'attacco.
Attacchi DDoS (Distributed Denial of Service): attacchi che bombardano le reti e i sistemi con livelli di traffico non gestibili da una rete distribuita di dispositivi violati (botnet), degradando le prestazioni di siti web e server fino a quando non sono inutilizzabili.
Esfiltrazione dei dati: furto di dati da un computer o altro dispositivo, condotto manualmente o automaticamente utilizzando malware.
Le soluzioni SIEM sono ideali per condurre indagini forensi informatiche quando si verifica un incidente di sicurezza. Le soluzioni SIEM permettono alle organizzazioni di raccogliere e analizzare in un unico posto e in maniera efficiente i dati di log relativi a tutti gli asset digitali.
Ciò offre loro la possibilità di ricreare gli incidenti passati o di analizzare quelli più recenti per indagare su attività sospette e implementare processi di sicurezza più efficaci.
Per molte organizzazioni, la verifica e il reporting di conformità rappresentano attività necessarie ma impegnative. Le soluzioni SIEM riducono notevolmente le spese relative alle risorse necessarie per la gestione di tali processi fornendo, quando necessario, verifiche in tempo reale e produzione di report on-demand sulla conformità normativa.
Con l'aumentare della popolarità delle forze lavoro in remoto, delle applicazioni SaaS e delle politiche BYOD (bring your own device), le organizzazioni necessitano del livello di visibilità necessario per ridurre i rischi provenienti dall'esterno del tradizionale perimetro di rete.
Le soluzioni SIEM tracciano le attività di rete di tutti gli utenti, i dispositivi e le applicazioni, migliorando notevolmente la trasparenza dell'intera infrastruttura e rilevando le minacce indipendentemente da dove si accede agli asset e ai servizi digitali.
Ecco alcune procedure migliori di implementazione SIEM da seguire prima o dopo aver investito in una nuova soluzione:
Nel futuro SIEM, l'AI diventerà sempre più importante, in quanto le capacità cognitive migliorano i processi decisionali del sistema. Inoltre, l'AI consentirà ai sistemi di adattarsi e crescere man mano che il numero di endpoint aumenta.Poiché l'IoT, il cloud computing, i dispositivi mobili e altre tecnologie aumentano la quantità di dati che uno strumento SIEM deve consumare. L'AI offre il potenziale per una soluzione che supporta più tipi di dati e una comprensione complessa del landscape delle minacce in continua evoluzione.
Troppo spesso, una raccolta non coordinata di strumenti di gestione delle minacce creata nel tempo non fornisce una visione completa in grado di garantire operazioni sicure. Un approccio intelligente e integrato alla gestione unificata delle minacce può aiutarti a rilevare minacce avanzate, rispondere rapidamente con precisione e recuperare in caso di interruzioni.
Semplifica e ottimizza la gestione delle tue app e le operazioni tecnologiche con insight guidati dall'AI generativa.
I servizi di cybersecurity di IBM offrono servizi di consulenza, integrazione e gestione della sicurezza per sviluppare capacità offensive e difensive. Combiniamo un team globale di esperti con la tecnologia proprietaria e dei partner per creare insieme programmi di sicurezza su misura in grado di gestire i rischi.