Cos'è il SIEM?

Le piattaforme SIEM originali erano strumenti di gestione dei log, che combinavano la gestione delle informazioni di sicurezza (SIM) e la gestione degli eventi di sicurezza (SEM) per consentire il monitoraggio e l'analisi in tempo reale di eventi legati alla sicurezza,nonché il tracciamento e la registrazione dei dati di sicurezza a fini di conformità o controllo. Gartner ha coniato il termine SIEM per la combinazione di tecnologie SIM e SEM nel 2005.

Nel corso degli anni, il software SIEM si è evoluto fino a integrare l'analisi del comportamento degli utenti e delle entità (UEBA), nonché altre capacità avanzate di analisi della sicurezza, AI e machine learning per individuare comportamenti anomali e indicatori di minacce avanzate. Oggi SIEM è diventato un punto fermo nei moderni centri operativi di sicurezza (SOC) per i casi d'uso di monitoraggio della sicurezza e gestione della conformità.