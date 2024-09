Cos’è l’informatica forense?

Allo stesso modo in cui le forze dell’ordine setacciano le scene del crimine alla ricerca di indizi, gli investigatori informatici forensi cercano nei dispositivi digitali prove che i legali possano utilizzare in indagini penali, cause civili, indagini sulla criminalità informatica e altre questioni di sicurezza aziendale e nazionale. Proprio come le loro controparti in divisa, gli investigatori informatici devono essere esperti non solo nella ricerca di prove digitali, ma nella loro raccolta, gestione ed elaborazione, per garantirne l'attendibilità e la conseguente ammissibilità in sede di giudizio.

L'informatica forense è strettamente correlata alla cybersecurity. I risultati dell'analisi informatica forense possono aiutare i team di cybersecurity ad accelerare il rilevamento e la risoluzione delle minacce informatiche e prevenire futuri attacchi informatici. Una disciplina emergente di cybersecurity, la Digital Forensics and Incident Response (DFIR), integra le attività tipiche dell'informatica forense e delle tecniche di risposta agli incidenti per velocizzare la neutralizzazione delle minacce informatiche, garantendo al contempo che qualsiasi prova digitale ad esse legate non subisca compromissioni.