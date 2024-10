Che cos'è il Managed Detection and Response (MDR)?

Muoversi nel panorama della cybersecurity e delle minacce può essere impegnativo, soprattutto quando si tratta di scegliere tra varie soluzioni. Ecco un'analisi comparativa che mette a confronto il rilevamento e la risposta gestiti (MDR) con altre offerte chiave di cybersecurity:

MDR vs. EDR (Endpoint Detection and Response): MDR ed EDR si concentrano entrambi sul rilevamento e sulla risposta alle minacce, ma differiscono per scopo e approccio. L'EDR è uno strumento software incentrato sulla protezione degli endpoint, sul monitoraggio e sulla risposta alle minacce sui singoli dispositivi.

L'MDR è un servizio, solitamente esternalizzato, che offre una copertura più ampia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che abbraccia endpoint, reti e ambienti cloud. L'MDR integra le competenze umane per l'analisi e la risposta, mentre l'EDR si basa maggiormente su meccanismi automatizzati. I servizi MDR possono utilizzare la tecnologia EDR per migliorare la sicurezza degli endpoint e le funzionalità di rilevamento delle minacce.

MDR vs XDR (Extended Detection and Response): come EDR, XDR è uno strumento di cybersecurity piuttosto che un servizio. XDR integra la telemetria di sicurezza proveniente da varie fonti come endpoint, reti e ambienti cloud, per offrire un approccio unificato e semplificato per il rilevamento e la risposta alle minacce. Al contrario, MDR è un servizio che offre monitoraggio, rilevamento e risposta completi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su più domini. MDR spesso incorpora le tecnologie XDR (ed EDR) per migliorarne le capacità.

MDR vs. MXDR (Managed extended detection and response): MDR e MXDR offrono entrambi funzionalità di rilevamento e risposta estese ma differiscono nella distribuzione del servizio. L'MXDR è una soluzione completamente gestita che fornisce monitoraggio e supporto continui oltre allo stack tecnologico. L'MDR in genere si concentra sulla tecnologia e sulle competenze senza una gestione completa.

MDR vs. MSSP (Managed Security Service Provider): MDR e MSSP sono servizi di sicurezza gestiti, con l'MDR che si concentra specificamente sul rilevamento e sulla risposta alle minacce. Gli MSSP offrono principalmente servizi di avviso, gestione della sicurezza e monitoraggio, lasciando al cliente la responsabilità delle azioni di risposta. Gli MDR combinano attività reattive (monitoraggio continuo) e proattive, tra cui il rilevamento delle minacce in tempo reale da parte di esperti umani.

Sebbene gli MSSP siano altamente automatizzati, gli MDR forniscono servizi completi di triage, indagine e correzione degli avvisi. Le organizzazioni spesso si affidano agli MSSP per la gestione delle misure di sicurezza perimetrali, come firewall e i controlli di accesso alla rete. Gli MDR ampliano le proprie funzionalità di protezione degli endpoint e di risposta agli incidenti a tutti i livelli dell'infrastruttura IT.

MDR e SIEM gestito (gestione degli eventi e delle informazioni di sicurezza): entrambi gli approcci MDR e SIEM gestito mirano a migliorare la sicurezza, ma differiscono. MDR combina il rilevamento avanzato delle minacce con l'esperienza umana per una risposta in tempo reale. Il SIEM gestito si basa in larga misura sull'analisi dei log e degli eventi per identificare gli incidenti di sicurezza. L'MDR offre un rilevamento delle minacce proattivo, mentre il SIEM gestito si concentra sull'analisi dei dati degli eventi.

MDR del fornitore vs MDR del provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP): i servizi MDR del fornitor si basano su una tecnologia proprietaria e offrono una soluzione completa di prodotti e servizi di un unico fornitore. Al contrario, i servizi MDR del provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) coprono una gamma più ampia di servizi gestiti, tra cui tecnologie multivendor e servizi specializzati. Mentre gli MDR dei fornitori offrono una profonda comprensione della loro tecnologia, gli MDR del provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) forniscono una gamma più ampia di offerte e competenze specifiche del settore