Cos'è un provider di servizi di sicurezza gestiti?

Gli MSSP offrono molti vantaggi per proteggere le aziende dalla crescente gamma di minacce informatiche:

Accesso a tecnologie avanzate: gli MSSP investono in tecnologie di sicurezza all'avanguardia e strumenti di nuova generazione per proteggere i clienti da un'ampia gamma di minacce informatiche. Le aziende che collaborano con gli MSSP possono utilizzare queste tecnologie senza dover effettuare un investimento iniziale significativo.

Assistenza per la conformità: molti settori richiedono la conformità alle normative in materia di protezione dei dati e della privacy. Gli MSSP aiutano le organizzazioni a raggiungere e mantenere la conformità a normative quali GDPR, HIPAA e PCI DSS contribuendo a raccogliere dati e generare report per gli audit o a seguito di incidenti.

Focus sul core business: affidando la gestione della sicurezza a un MSSP, le organizzazioni possono concentrarsi sulle loro funzioni di core business. Alleviare l'onere della cybersecurity consente loro di migliorare la produttività e perseguire iniziative strategiche.

Efficienza dei costi: affidarsi a un MSSP elimina la necessità di investire in costose infrastrutture di sicurezza e di assumere e addestrare il personale interno di sicurezza IT. Gli MSSP offrono i loro servizi a prezzi prevedibili e spesso basati su abbonamento, consentendo alle aziende di allocare le proprie risorse in modo più efficiente. Inoltre, molte soluzioni di cybersecurity supportano la multi-tenancy e la scalabilità. Ciò consente a un MSSP di utilizzare la stessa soluzione per più clienti e di distribuire il costo tra di essi.

Competenza: gli MSSP si avvalgono di esperti di sicurezza con profonde competenze in materia di cybersecurity e di una conoscenza delle minacce, delle vulnerabilità e delle tecnologie di sicurezza in continua evoluzione. Questo li rende in grado di fornire una protezione altamente efficace per gli asset digitali.

Tranquillità: gli MSSP restano al passo con le ultime minacce e tendenze di sicurezza per garantire che i loro clienti siano sempre protetti dagli attacchi informatici. Collaborare con un MSSP offre alle organizzazioni la tranquillità di sapere che i loro asset digitali sono protetti da professionisti.

Scalabilità: gli MSSP possono scalare i loro servizi in base alle esigenze dei clienti. Che si tratti di una PMI o di una grande azienda, gli MSSP possono personalizzare le proprie offerte per fornire il giusto livello di protezione e supporto man mano che l'organizzazione cresce.

Configurazione e gestione delle soluzioni: collaborando con un MSSP, le organizzazioni possono accedere a servizi di cybersecurity avanzati e beneficiare delle competenze e della gestione della sicurezza senza dover ricorrere a talenti interni. In media, un'organizzazione ha più di 50 strumenti di sicurezza, ma non ha l'interoperabilità necessaria per definire un programma di sicurezza efficiente. Un MSSP può aiutare a trovare la combinazione di tecnologie e servizi più adatta all'organizzazione.

Monitoraggio e risposta sempre attivi: gli MSSP gestiscono centri operativi di sicurezza (SOC) che forniscono servizi di monitoraggio e risposta rapida agli incidenti 24 ore su 24. Questa sorveglianza continua riduce al minimo i potenziali danni e il tempo di inattività per le aziende.