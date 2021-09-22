L'uso più comune della E2EE è per le comunicazioni sicure su servizi di messaggistica mobile e online. Queste app di messaggistica utilizzano la E2EE per garantire che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, non i fornitori del servizio.

iMessage di Apple utilizza la E2EE per proteggere i messaggi inviati tra iPhone e altri dispositivi Apple, rendendo impossibile per chiunque, incluso Apple, leggere i messaggi.

La situazione di Android è più varia. Android non applica la E2EE per tutte le app di messaggistica e lascia invece che sia a discrezione dei singoli sviluppatori di app. Tuttavia, molte app di messaggistica sul Google Play Store offrono la E2EE.

Ad esempio, WhatsApp, di proprietà di Meta, utilizza la E2EE per tutti i messaggi e le chiamate, garantendo che anche il fornitore di servizi non possa accedere al contenuto delle comunicazioni. Signal è noto per la sua forte attenzione alla privacy e alla sicurezza. Offre la E2EE per impostazione predefinita per tutte le comunicazioni, inclusi messaggi, chiamate e chat video.

Anche i sistemi di posta elettronica possono utilizzare la crittografia end-to-end, che spesso richiede la configurazione della crittografia PGP (Pretty Good Privacy). PGP è un programma di crittografia e decrittografia dei dati che protegge il contenuto dei messaggi e autentica i mittenti per prevenire la manomissione.

Alcuni servizi di posta elettronica, come Proton Mail, hanno il supporto integrato per PGP, semplificando il processo per gli utenti. Altri servizi, come Tuta, offrono i propri metodi di crittografia end-to-end.