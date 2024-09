La gestione degli account con privilegi si occupa della gestione dell'intero ciclo di vita di questi account, tra cui:

Discovery: inventariare tutti gli account con privilegi esistenti in una rete.

Provisioning: creare nuovi account con privilegi e assegnare autorizzazioni in base al principio del privilegio minimo.

Accesso: gestire chi può accedere agli account con privilegi e come.

Eliminazione: disattivazione sicura degli account con privilegi che non sono più necessari.

Uno degli obiettivi principali della gestione degli account con privilegi consiste nel ridurre il numero di account con privilegi in un sistema e limitare l'accesso a tali account. La gestione delle credenziali è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Piuttosto che assegnare account con privilegi ai singoli utenti, molti sistemi PAM centralizzano questi account e memorizzano le loro credenziali in un vault di password. Il vault conserva in modo sicuro password, token, chiavi Secure Shell (SSH) e altre credenziali in forma crittografata.

Quando un utente, umano o non umano, deve svolgere un'attività privilegiata, deve estrarre le credenziali dell'account appropriato dal vault.

Ad esempio, supponiamo che un membro del team IT debba apportare delle modifiche a un laptop aziendale. Per fare ciò, deve utilizzare l'account amministratore locale per questo laptop. Le credenziali dell'account sono conservate in un vault di password, quindi il membro del team IT inizia richiedendo la password dell'account.

Il membro del team deve prima superare una richiesta di autenticazione avanzata, ad esempio l'autenticazione a più fattori (MFA), per dimostrare la propria identità. Quindi, il vault utilizza il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) o politiche simili per determinare se l'utente è autorizzato ad accedere alle credenziali di questo account.

Il membro del team IT è autorizzato a usare questo account amministratore locale, quindi il vault di credenziali concede l'accesso. Il membro del team IT può ora utilizzare l'account amministratore locale per apportare le modifiche necessarie al laptop aziendale.

Per una maggiore sicurezza, molti vault di credenziali non condividono direttamente le credenziali con gli utenti. Invece, utilizzano il single sign-on (SSO) e il session brokering per avviare connessioni sicure senza che l'utente veda mai la password.

L'accesso all'account dell'utente scade in genere dopo un determinato periodo di tempo o dopo il completamento dell'attività. Molti vault di credenziali possono ruotare automaticamente le credenziali in base a una pianificazione o dopo ogni utilizzo, rendendo più difficile per i malintenzionati il furto e l'uso improprio di tali credenziali.