Che cos'è l'e-mail security?

L'e-mail di un'organizzazione è uno dei più grandi obiettivi per attacchi informatici, attacchi di phishing, malware e compromissioni delle e-mail aziendali, per cui un piano efficace per l'e-mail security è fondamentale. Oltre all'implementazione di tecnologie per proteggersi dalle minacce, le organizzazioni devono anche formare la propria forza lavoro e imparare a proteggere dai criminali informatici le proprie risorse, come gli account di posta elettronica e i contenuti dei social media.

Stabilendo un piano di e-mail security, un'organizzazione può capire le differenze tra un'e-mail sicura e un'e-mail dannosa e proteggere le informazioni sensibili dagli hacker. Un sistema di e-mail sicuro protegge dagli attacchi e-mail e riduce i costosi tempi di inattività causati da minacce quali e-mail di phishing, truffe o perdite di dati che possono compromettere l'infrastruttura di rete di un'organizzazione.

La messaggistica e-mail è fondamentale per la comunicazione e le operazioni quotidiane di un'organizzazione. Sebbene la tecnologia si stia evolvendo rapidamente, il servizio di posta elettronica è ancora fondamentale, e disporre di una solida e-mail security della posta elettronica non è mai stato così importante. Le strategie di e-mail security forniscono la protezione in tempo reale necessaria per mantenere i dati sensibili protetti e al sicuro. I gateway di sicurezza basati sull'AI e sull'automazione sono la forma di e-mail security più recente e tecnologicamente avanzata.