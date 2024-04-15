Che cos'è l'e-mail security?

Data di pubblicazione: 18 aprile 2024
Collaboratori: Amanda Downie, Teaganne Finn
L'e-mail security è la pratica che garantisce che le comunicazioni e-mail sensibili siano riservate, sicure e protette da potenziali minacce alla cybersecurity. È fondamentale salvaguardare qualsiasi organizzazione che voglia impedire l'accesso non autorizzato alle proprie comunicazioni basate su e-mail, che, senza e-mail security, possono portare a violazioni dei dati o a una diffusione di contenuti dannosi.
L'e-mail di un'organizzazione è uno dei più grandi obiettivi per attacchi informatici, attacchi di phishing, malware e compromissioni delle e-mail aziendali, per cui un piano efficace per l'e-mail security è fondamentale. Oltre all'implementazione di tecnologie per proteggersi dalle minacce, le organizzazioni devono anche formare la propria forza lavoro e imparare a proteggere dai criminali informatici le proprie risorse, come gli account di posta elettronica e i contenuti dei social media.
Stabilendo un piano di e-mail security, un'organizzazione può capire le differenze tra un'e-mail sicura e un'e-mail dannosa e proteggere le informazioni sensibili dagli hacker. Un sistema di e-mail sicuro protegge dagli attacchi e-mail e riduce i costosi tempi di inattività causati da minacce quali e-mail di phishing, truffe o perdite di dati che possono compromettere l'infrastruttura di rete di un'organizzazione.
La messaggistica e-mail è fondamentale per la comunicazione e le operazioni quotidiane di un'organizzazione. Sebbene la tecnologia si stia evolvendo rapidamente, il servizio di posta elettronica è ancora fondamentale, e disporre di una solida e-mail security della posta elettronica non è mai stato così importante. Le strategie di e-mail security forniscono la protezione in tempo reale necessaria per mantenere i dati sensibili protetti e al sicuro. I gateway di sicurezza basati sull'AI e sull'automazione sono la forma di e-mail security più recente e tecnologicamente avanzata.
Disporre di una solida protezione della posta elettronica aiuta a proteggere l'organizzazione e il personale dalle vulnerabilità esterne. Queste misure di sicurezza sono fondamentali per la protezione dalle minacce e consentono di abilitare politiche di sicurezza solide per il futuro.
L'e-mail security protegge un'organizzazione dalle minacce informatiche come il phishing e lo spoofing e aiuta a scoprire i rischi prima che subentrino virus informatici dannosi.
Le soluzioni di e-mail security, come la crittografia delle e-mail e il software antivirus, proteggono e impediscono la fuga di informazioni riservate provenienti da tutti gli endpoint, inclusi gli allegati di posta elettronica e le e-mail di spam.
I servizi di sicurezza attendibili possono fornire importanti misure di sicurezza per le informazioni riservate di un'organizzazione. La formazione sulla sicurezza può insegnare ai dipendenti come proteggere le loro e-mail personali con strumenti come il filtro antispam, le password forti e le protezioni firewall.
Tenendo a bada le minacce all'e-mail security, un'organizzazione può ridurre le potenziali interruzioni e dedicare meno tempo ai contenuti delle e-mail e più tempo a far crescere il proprio business.
Gli attacchi via e-mail possono presentarsi in molti modi diversi, ma è importante ricordare che hanno tutti lo stesso intento malevolo. Pertanto, è indispensabile essere proattivi nel comprendere i tipi di minacce via e-mail presenti. Ecco alcuni dei tipi di attacchi più comuni:
Attacchi di ingegneria sociale
Manipolare psicologicamente le persone perché compromettano inconsapevolmente la sicurezza delle loro informazioni è uno dei vettori di attacco più comuni.
Phishing
Le truffe di phishing utilizzano e-mail, messaggi di testo, contenuti di social media o siti Web fraudolenti per indurre gli utenti a condividere credenziali o scaricare malware.
Spear phishing
Questa forma di phishing si rivolge direttamente a un individuo o a un'organizzazione attraverso un'e-mail personalizzata.
Whale phishing
Questa forma di phishing è rivolta a funzionari aziendali di alto livello con messaggi che gli aggressori scrivono meticolosamente per manipolare i destinatari in modo da fargli fornire informazioni sensibili. Questi contatti possono essere stabiliti sotto forma di e-mail, SMS o telefonate.
Allegato e-mail dannoso
Questa forma di malware prende di mira gli allegati e-mail camuffati da documenti, messaggi vocali, fax, PDF e altri file simili. Questi hacker utilizzano diverse tattiche, come paura, urgenza e curiosità.
Ransomware
Questo software dannoso crittografa i file ed è progettato per bloccare l'accesso a un sistema fino a quando la vittima non paga una somma di denaro.
Spoofing
Lo spoofing avviene quando un aggressore falsifica un messaggio e-mail con un indirizzo falso camuffandosi come legittimo.
Impersonificazione
Un criminale informatico finge di essere un mittente affidabile per proteggere denaro o dati. Un esempio è la compromissione delle e-mail aziendali, cioè quando un hacker impersona un dipendente per cercare di rubare qualcosa all'organizzazione.
Il panorama delle minacce e-mail è in continua evoluzione, ma alcune best practice rimangono le stesse. Le organizzazioni devono diventare più sofisticate nell'intelligence sulle minacce e proattive contro le minacce avanzate.
Trova un software di e-mail security che sia onnicomprensivo e fornisca protezione su app, dispositivi, e-mail e reti cloud. Gli aggressori colpiscono i server di posta elettronica su molte piattaforme diverse e la tua organizzazione deve essere preparata.
Forma la forza lavoro sulle best practice di e-mail security, come l'identificazione dei tentativi di phishing o di spoofing e la creazione di password complesse per i propri dispositivi e account.
Questa best practice dovrebbe rientrare nelle politiche di sicurezza ma è importante anche da sola. Questo software è un prodotto di e-mail security che utilizza analisi e machine learning per proteggere e bloccare le e-mail di phishing o truffa.
Un'organizzazione ha bisogno di un solido set di regole per governare il modo in cui gli utenti interagiscono tramite le e-mail in entrata e in uscita. Queste politiche possono variare, ma le più comuni sono l'autenticazione a più fattori (MFA), la crittografia delle e-mail, gli allegati e-mail, la conservazione dei dati e gli aggiornamenti regolari dei software.
Altri importanti protocolli di sicurezza delle e-mail includono Sender Policy Framework (SPF), DomainKeys Identified Mail (DKIM) e Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC). Conosciuti soprattutto con i loro acronimi, questi protocolli sono complessi e richiedono un'attenta attenzione prima di essere implementati.
SPF
Questo standard di autenticazione delle e-mail aggiunge un ulteriore livello di protezione ai tuoi server DNS. Crea un elenco di mittenti autorizzati e può impedire lo spoofing del dominio.
DKIM
Si tratta di un protocollo di sicurezza delle e-mail che utilizza la crittografia con chiave pubblica per creare una firma digitale autentica, e garantisce che nessuno alteri le e-mail in transito.
DMARC
Questo protocollo ha lo scopo di proteggere i domini ed è il protocollo di orchestrazione che reagisce a ciò che viene rivelato dai test SPF e DKIM. Le politiche DMARC variano a seconda delle esigenze di un'organizzazione.
Resta protetto con soluzioni di sicurezza che consentano anche l'esecuzione flessibile di app, contenuti e risorse su tutti i dispositivi mobili aziendali e garantiscano un buon livello di cybersecurity.
