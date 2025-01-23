ASPM che CSPM sono entrambi essenziali per creare solide strategie di cybersecurity, soprattutto per le organizzazioni che desiderano rafforzare il livello di sicurezza delle loro applicazioni. Mentre l'APSM dà priorità alla sicurezza delle applicazioni software in tutti gli ambienti, il CSPM è specifico per l'ambiente e si concentra sulla sicurezza dell'infrastruttura cloud.
Il CPSM è una tecnologia di cybersecurity che combina l'identificazione e la correzione dei rischi in ambienti e servizi multicloud e hybrid cloud, inclusi i modelli infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) e software-as-a-service (SaaS). Funziona così:
- Scopre e cataloga in modo nativo gli asset cloud di un'organizzazione
- Li monitora continuamente rispetto ai framework di sicurezza e conformità consolidati
- Aiuta i team a trovare e risolvere rapidamente le minacce alla sicurezza
Gli strumenti CSPM forniscono una sicurezza avanzata per tutti i tipi di ambienti cloud, ma in genere non scansionano il livello dell'applicazione della rete (o qualsiasi infrastruttura on-premise).
Gli strumenti ASPM aggregano i dati di sicurezza provenienti da diversi dispositivi di scansione della sicurezza in uno stack di applicazioni per offrire agli sviluppatori la full stack observability e aiutare i team a implementare l'automazione del livello di sicurezza end-to-end. Tuttavia, a differenza degli strumenti CSPM, gli strumenti ASPM non eseguono alcuna scansione da soli, bensì eseguono semplicemente workflow di aggregazione per gli scanner esistenti della sicurezza delle applicazioni.
Inoltre, gli strumenti ASPM sono in genere integrati nel ciclo di vita dello sviluppo del software, mentre le soluzioni CSPM vengono utilizzate con strumenti operativi e di cloud management.
Nel moderno sviluppo di software, le app e i componenti dell'infrastruttura sono spesso collegati. Senza le funzionalità di aggregazione della sicurezza a livello di app offerte dall'APSM e le caratteristiche di scansione cloud del CPSM, i team potrebbero dover gestire silos di dati in movimento che creano lacune nella copertura della sicurezza della rete.