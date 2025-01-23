Le soluzioni ASPM sono essenziali per affrontare la sicurezza delle applicazioni nei moderni ambienti informatici.

In passato le aziende si affidavano ai test di sicurezza delle applicazioni (AST) per mantenere la sicurezza degli ecosistemi di applicazioni. Le soluzioni AST da sole potrebbero proteggere le applicazioni monolitiche con codice proprietario e cicli di rilascio più lunghi. Tuttavia, da allora lo sviluppo del software si è evoluto in modo significativo.

Molte applicazioni moderne utilizzano dipendenze open source, application programming interface (API), microservizi, container e infrastructure as code (IaC). Questi strumenti spesso operano in silos, ovvero indipendentemente l'uno dall'altro, il che può rendere difficile per i team coordinare le scansioni, razionalizzare i risultati e gestire i problemi di sicurezza in modo efficiente. Le aziende si rivolgono inoltre sempre più a pratiche di sviluppo Agile e DevOps, che hanno accelerato i cicli di rilascio da mensili a settimanali, giornalieri o anche più volte al giorno.

Inoltre, le applicazioni spesso espongono gli endpoint delle API agli utenti. Insieme agli altri componenti di uno stack di app, gli endpoint esposti espandono la superficie di attacco per i malintenzionati.

Alla luce di tutti questi fattori, l'AppSec è diventata un'impresa complessa nell'epoca moderna.

Le soluzioni ASPM cercano di soddisfare le esigenze di sicurezza e sviluppo delle applicazioni moderne e colmano il divario tra strumenti di test e sviluppo eterogenei che operano nello stesso ambiente. Senza l'ASPM, l'assoluta diversità di componenti in un ecosistema di app di livello aziendale potrebbe introdurre attriti e vulnerabilità a livello di sicurezza.

L'ASPM offre alle aziende un approccio sistematico e olistico alla sicurezza delle applicazioni di rete che si integra perfettamente con i processi operativi e di sviluppo e fornisce ai team IT una visione unificata dell'intero stack di applicazioni.