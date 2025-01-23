Cos'è la gestione del livello di sicurezza delle applicazioni (ASPM)?

La gestione del livello di sicurezza delle applicazioni (ASPM) è un approccio alla cybersecurity che si concentra sulla protezione delle applicazioni dalle minacce alla sicurezza durante il loro intero ciclo di vita.

Aiuta i team addetti alla sicurezza e allo sviluppo a monitorare, valutare e migliorare continuamente il livello di sicurezza delle applicazioni aziendali personalizzate per prevenire le violazioni dei dati, proteggere le informazioni sensibili e mantenere la conformità agli standard normativi.

Gli strumenti ASPM funzionano quale parte di un piano completo di cybersecurity. Consentono alle aziende di implementare controlli di sicurezza dinamici che aiutano a mantenere un solido livello di sicurezza e a identificare e mitigare i rischi aziendali in modo più efficace.

Perché l'ASPM è importante per la sicurezza delle applicazioni (AppSec)?

Le soluzioni ASPM sono essenziali per affrontare la sicurezza delle applicazioni nei moderni ambienti informatici.

In passato le aziende si affidavano ai test di sicurezza delle applicazioni (AST) per mantenere la sicurezza degli ecosistemi di applicazioni. Le soluzioni AST da sole potrebbero proteggere le applicazioni monolitiche con codice proprietario e cicli di rilascio più lunghi. Tuttavia, da allora lo sviluppo del software si è evoluto in modo significativo.

Molte applicazioni moderne utilizzano dipendenze open source, application programming interface (API), microservizi, container e infrastructure as code (IaC). Questi strumenti spesso operano in silos, ovvero indipendentemente l'uno dall'altro, il che può rendere difficile per i team coordinare le scansioni, razionalizzare i risultati e gestire i problemi di sicurezza in modo efficiente. Le aziende si rivolgono inoltre sempre più a pratiche di sviluppo Agile e DevOps, che hanno accelerato i cicli di rilascio da mensili a settimanali, giornalieri o anche più volte al giorno.

Inoltre, le applicazioni spesso espongono gli endpoint delle API agli utenti. Insieme agli altri componenti di uno stack di app, gli endpoint esposti espandono la superficie di attacco per i malintenzionati.

Alla luce di tutti questi fattori, l'AppSec è diventata un'impresa complessa nell'epoca moderna.

Le soluzioni ASPM cercano di soddisfare le esigenze di sicurezza e sviluppo delle applicazioni moderne e colmano il divario tra strumenti di test e sviluppo eterogenei che operano nello stesso ambiente. Senza l'ASPM, l'assoluta diversità di componenti in un ecosistema di app di livello aziendale potrebbe introdurre attriti e vulnerabilità a livello di sicurezza.

L'ASPM offre alle aziende un approccio sistematico e olistico alla sicurezza delle applicazioni di rete che si integra perfettamente con i processi operativi e di sviluppo e fornisce ai team IT una visione unificata dell'intero stack di applicazioni.

Caratteristiche principali delle soluzioni ASPM

Le strategie ASPM sono in genere automatizzate da piattaforme AppSec avanzate. Tuttavia, per una visibilità e una copertura della sicurezza complete, gli strumenti ASPM devono fornire caratteristiche di sicurezza AST e pipeline (o sicurezza della supply chain) e funzionalità di integrazione che consentano l'integrazione con altri strumenti di sviluppo e sicurezza.

Le piattaforme ASPM possono offrire alle aziende:

Full stack observability

Le soluzioni ASPM offrono un'ampia visibilità sull'intero stack di applicazione, coprendo infrastruttura, codice, configurazioni, autorizzazioni, dipendenze e vulnerabilità in ambienti on-premise, cloud e ibridi. La visibilità completa dell'osservabilità aiuta i team di sviluppo a eliminare i punti ciechi della sicurezza e a identificare e mitigare in modo proattivo i potenziali rischi delle applicazioni.

Risultati consolidati dei test di sicurezza

Le piattaforme ASPM raccolgono i risultati di varie scansioni di sicurezza sulla rete per identificare le vulnerabilità del software, le dipendenze a rischio e le configurazioni errate. Alcuni provider di scansioni offrono caratteristiche ASPM che migliorano gli strumenti nativi di un'azienda. Tuttavia, molte soluzioni ASPM possono funzionare con qualsiasi strumento di scansione e unificare i risultati provenienti da più fonti, indipendentemente dalle modifiche dei fornitori o dalle nuove tecnologie.

Monitoraggio e valutazione dei rischi in tempo reale

Gli strumenti ASPM utilizzano il monitoraggio continuo in tempo reale per identificare i problemi di sicurezza non appena emergono. Questo aiuta le organizzazioni a rimanere informate sul loro livello di sicurezza delle applicazioni e consente una gestione dinamica del rischio.

Gli strumenti ASPM possono quindi aggregare e valutare le minacce alla sicurezza per correlare i risultati, valutare il loro potenziale impatto sul livello di sicurezza dell'organizzazione e classificarle in base alla gravità, alla possibilità di essere utilizzate e all'impatto sul business (un processo chiamato punteggio basato sul rischio).

Rilevamento automatico e correzione delle minacce

L'ASPM utilizza l'automazione intelligente per identificare le minacce in base a modelli, comportamenti e regole di sicurezza prestabilite. Fornisce inoltre suggerimenti automatici e avvia workflow di correzione per risolvere rapidamente i problemi, riducendo al minimo il tempo medio di riparazione (MTTR).

Se, ad esempio, un test di sicurezza restituisce un risultato negativo, uno strumento ASPM di alta qualità genererà automaticamente un ticket di riparazione; inoltre, se il problema riguarda app o servizi mission-critical, il sistema procederà automaticamente all'escalation per renderlo prioritario.

Monitoraggio e reportistica della conformità

Gli strumenti ASPM utilizzano caratteristiche di monitoraggio continuo per aiutare le aziende a mantenere la conformità con le normative di settore e con i framework di sicurezza, senza l'onere degli audit manuali. Offrono report dettagliati e audit trail che consentono ai team addetti alla sicurezza e alla conformità di monitorare l'aderenza ai framework di sicurezza e agli standard specifici di settore (ad esempio, HIPAA).

Avvisi contestualizzati

Anziché inondare i team con avvisi di sicurezza eccessivi, le soluzioni ASPM correlano i dati in tutto lo stack di applicazioni per fornire informazioni contestualizzate sulla threat intelligence e migliorare le strategie di definizione della priorità delle risposte. Gli insight basati sul contesto offrono ai team addetti alla sicurezza una comprensione più chiara di ogni vulnerabilità (se si tratta di un asset di alto valore, ad esempio) in modo che possano prendere decisioni informate più rapidamente.

Integrazione con DevOps e DevSecOps

L'ASPM può essere integrato con le pipeline di integrazione continua/implementazione continua (CI/CD) per aiutare le aziende a tenere il passo con cicli di sviluppo frenetici. Gli strumenti ASPM utilizzano un approccio “shift left”, eseguendo i controlli di sicurezza nelle prime fasi del processo di sviluppo del software, quando sono generalmente più facili e meno costosi da risolvere. Le

strategie shift left consentono alle aziende di affrontare le minacce prima che raggiungano la produzione e di incorporare considerazioni sulla sicurezza nel workflow di sviluppo.

Razionalizzazione degli strumenti

L'ASPM consente alle organizzazioni di valutare l'adozione, la copertura e la sovrapposizione dei propri strumenti all'interno dell'ecosistema di sviluppo software. Questa valutazione aiuta a identificare le lacune e a eliminare le ridondanze.

La razionalizzazione degli strumenti aiuta inoltre le aziende a tenere traccia delle risorse informatiche e finanziarie richieste da ogni strumento. Con queste informazioni, le organizzazioni possono gestire più facilmente i budget IT e decidere quali strumenti conservare, ritirare o sostituire.  

Tecnologia AI e ASPM

Le strategie e gli strumenti avanzati di automazione della sicurezza aiutano le aziende a rafforzare meglio le moderne architetture IT, complesse ed espansive. Inoltre, l'intelligenza artificiale (AI) le ha trasformate tutte, incluso l'ASPM.

Le tecnologie di AI e machine learning (ML) hanno il potere di migliorare significativamente le funzionalità di sicurezza dell'ASPM. Le caratteristiche AI negli strumenti ASPM eseguono automaticamente l'analisi dei dati di sicurezza per identificare tendenze e anomalie, in modo che i team possano anticipare e gestire i problemi di sicurezza prima che creino problemi più gravi.

Le soluzioni ASPM basate su AI possono migliorare anche il processo di correzione. Utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) addestrati su dati proprietari, rischi di sicurezza e attività correttive, gli strumenti ASPM possono generare informazioni fruibili, ordinate in base alla criticità, in modo che il personale addetto alla sicurezza possa affrontare le vulnerabilità in modo più efficiente.

ASPM e test di sicurezza delle applicazioni (AST) a confronto

AST è un termine generico per un gruppo di soluzioni tradizionali per la sicurezza delle applicazioni che analizzano le applicazioni software alla ricerca di rischi per la sicurezza.

I test statici di sicurezza delle applicazioni (SAST) adottano un approccio "white box" (focalizzato internamente), scansionando i repository di codice sorgente alla ricerca di vulnerabilità note senza eseguire il programma. Il test dinamico di sicurezza delle applicazioni (DAST) utilizza un approccio "black box" (focalizzato esternamente), testando le applicazioni nel loro tempo di esecuzione dall'esterno e utilizzando attacchi simulati per imitare i malintenzionati.

I test interattivi di sicurezza delle applicazioni (IAST), che combinano elementi di SAST e DAST, analizzano le applicazioni a livello di runtime all'interno dell'app server (in modo che possa accedere al codice sorgente), per offrire agli sviluppatori una visione più completa dei problemi di sicurezza. L'analisi della composizione del software (SCA) si concentra invece sull'identificazione delle vulnerabilità nei componenti e nelle librerie di terze parti all'interno di un'applicazione.

Le pratiche AST sono preziose per la sicurezza delle app, poiché consentono alle aziende di identificare problemi di sicurezza specifici in un'applicazione. Tuttavia, le metodologie AST vengono spesso utilizzate in modo indipendente, in genere per valutazioni puntuali in fasi specifiche del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Le scansioni AST, quindi, forniranno solo una comprensione di un problema specifico con un'applicazione specifica in un determinato momento.

L'ASPM incorpora tecniche AST, ma offre un approccio più ampio e olistico. L'ASPM fornisce insight sul livello di sicurezza di un'azienda e offre indicazioni strategiche per migliorare la sicurezza dell'applicazione nel tempo. I servizi ASPM cercano anche di integrare le strategie di sicurezza nell'intero ciclo di vita delle applicazioni e su vari strumenti e piattaforme.

ASPM e orchestrazione e correlazione della sicurezza delle applicazioni (ASOC) a confronto

L'ASOC, spesso visto come il precursore dell'ASPM, integra e automatizza varie politiche, strumenti e workflow di sicurezza per semplificare le operazioni di sicurezza dell'applicazione. Si concentra principalmente sulla correlazione dei dati di sicurezza provenienti da più fonti per migliorare il rilevamento e la correzione delle minacce prima che le vulnerabilità entrino nella pipeline di produzione.

Gli strumenti ASOC forniscono alle aziende una piattaforma di orchestrazione con un unico pannello di controllo in grado di integrarsi e aggregare gli avvisi di sicurezza provenienti da diversi strumenti di sicurezza.

Mentre i servizi ASOC offrono ai team la possibilità di implementare workflow multipiattaforma di correlazione e aggregazione dei dati in pre-produzione, l'ASPM consente loro di condurre il monitoraggio in tempo reale e il rilevamento dei rischi, così come di automatizzare i workflow di correzione in tutta la pipeline di sviluppo. In quanto tali, gli ASPM rappresentano un approccio più ampio e olistico alla sicurezza delle applicazioni.

Gli strumenti ASPM utilizzano spesso le caratteristiche ASOC, insieme a DevSecOps e alle pratiche di osservabilità, per aggregare i dati delle app e automatizzare le pratiche di sicurezza specifiche delle app nelle fasi iniziali di progettazione e attraverso l'integrazione, il test, l'implementazione e la distribuzione.

APSM e gestione del livello di sicurezza cloud (CPSM) a confronto

ASPM che CSPM sono entrambi essenziali per creare solide strategie di cybersecurity, soprattutto per le organizzazioni che desiderano rafforzare il livello di sicurezza delle loro applicazioni. Mentre l'APSM dà priorità alla sicurezza delle applicazioni software in tutti gli ambienti, il CSPM è specifico per l'ambiente e si concentra sulla sicurezza dell'infrastruttura cloud.

Il CPSM è una tecnologia di cybersecurity che combina l'identificazione e la correzione dei rischi in ambienti e servizi multicloud e hybrid cloud, inclusi i modelli infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) e software-as-a-service (SaaS). Funziona così:

  • Scopre e cataloga in modo nativo gli asset cloud di un'organizzazione
  • Li monitora continuamente rispetto ai framework di sicurezza e conformità consolidati
  • Aiuta i team a trovare e risolvere rapidamente le minacce alla sicurezza

Gli strumenti CSPM forniscono una sicurezza avanzata per tutti i tipi di ambienti cloud, ma in genere non scansionano il livello dell'applicazione della rete (o qualsiasi infrastruttura on-premise).

Gli strumenti ASPM aggregano i dati di sicurezza provenienti da diversi dispositivi di scansione della sicurezza in uno stack di applicazioni per offrire agli sviluppatori la full stack observability e aiutare i team a implementare l'automazione del livello di sicurezza end-to-end. Tuttavia, a differenza degli strumenti CSPM, gli strumenti ASPM non eseguono alcuna scansione da soli, bensì eseguono semplicemente workflow di aggregazione per gli scanner esistenti della sicurezza delle applicazioni.

Inoltre, gli strumenti ASPM sono in genere integrati nel ciclo di vita dello sviluppo del software, mentre le soluzioni CSPM vengono utilizzate con strumenti operativi e di cloud management.

Nel moderno sviluppo di software, le app e i componenti dell'infrastruttura sono spesso collegati. Senza le funzionalità di aggregazione della sicurezza a livello di app offerte dall'APSM e le caratteristiche di scansione cloud del CPSM, i team potrebbero dover gestire silos di dati in movimento che creano lacune nella copertura della sicurezza della rete.

ASPM e piattaforme di protezione delle applicazioni cloud-native (CNApp) a confronto

CNAPP combina la gestione della postura della sicurezza cloud (CSPM), le piattaforme di protezione del workload cloud (CWPP), la scansione infrastructure as code (IaC) e altre funzionalità per offrire protezione a livello di runtime e la scansione delle vulnerabilità per i container. Queste soluzioni possono anche applicare Kubernetes e le policy di rete, oltre a integrarsi e proteggere gli strumenti di implementazione e orchestrazione cloud.

Con le soluzioni CNAPP le aziende ottengono l'osservabilità e la sicurezza del runtime per le applicazioni cloud-native in produzione. Anche gli strumenti ASPM offrono una visibilità dettagliata, ma si concentrano sulla protezione dell'applicazione di un'infrastruttura, comprese eventuali configurazioni basate su container e IaC.

L'ASPM può anche integrare le funzioni di sicurezza delle app con la copertura di sicurezza cloud di CNAPP per estendere le caratteristiche di visibilità all'infrastruttura on-premise.

Benefici e casi d'uso dell'ASPM

La scelta della soluzione ASPM giusta può offrire alle aziende:

  • Inventario aggiornato dei dati. Gli strumenti ASPM possono catalogare automaticamente le applicazioni e le loro dipendenze (incluse librerie, file di configurazione, microservizi, API, database, servizi di terze parti e variabili ambientali) per stabilire linee di base e indici. Le funzionalità dinamiche di gestione dell'inventario aiutano i team a comprendere meglio il livello di sicurezza dell'architettura e a eseguire analisi dei rischi più accurate.  
  • Risposta più rapida agli incidenti. L'ASPM semplifica la risposta agli incidenti e la correzione con workflow automatizzati (creazione ed escalation dei ticket), riducendo al minimo le interruzioni della rete e riducendo l'MTTR.
  • Resilienza delle applicazioni. Utilizzando processi di sicurezza automatizzati e monitoraggio continuo in tempo reale, l'ASPM aiuta a salvaguardare il funzionamento ottimale delle applicazioni di fronte alle minacce emergenti. L'ASPM consente inoltre alle organizzazioni di sviluppare applicazioni di alta qualità, in grado di resistere all'evoluzione delle minacce alla sicurezza, riducendo il rischio di future violazioni e guasti del sistema.
  • Maggiore consapevolezza del drift. Il drift si riferisce ai rischi di sicurezza imprevisti che si presentano in caso di modifiche al codice o alla configurazione di un'applicazione. Gli strumenti ASPM gestiscono il drift utilizzando linee di base stabilite per misurare le deviazioni e implementando il controllo delle versioni per l'architettura delle applicazioni. Rilevano eventuali modifiche non autorizzate o impreviste, in modo che le deviazioni problematiche vengano risolte tempestivamente e le app rimangano sicure nel tempo.
  • Visibilità basata sui dati. L'ASPM consolida i risultati di sicurezza di tutti i programmi e gli strumenti AppSec in un'unica dashboard, fornendo ai team dati in tempo reale sulle vulnerabilità nel codice, nei componenti software, nelle API e nei processi di sicurezza. Una maggiore visibilità code-to-cloud consente ai team di risolvere le minacce alla sicurezza prima che si aggravino o influiscano sull'esperienza dell'utente.
  • Sicurezza e operazioni migliorate. L'ASPM mette la sicurezza delle applicazioni in primo piano nella strategia DevOps. Una solida pratica ASPM si concentra sul codice sicuro per app di qualità superiore. Una sicurezza più forte accelera il rilevamento, contrasta più attacchi e offre più tempo per l'innovazione.
  • Collaborazione perfetta tra i team addetti alla sicurezza e allo sviluppo. L'SPM integra le scansioni di sicurezza e la mitigazione delle minacce nel workflow di sviluppo. Ciò consente agli sviluppatori di ottenere un feedback tempestivo dai team addetti alla sicurezza e accelera le versioni sicure del software.
  • Scalabilità semplificata. Poiché le piattaforme ASPM automatizzano i controlli di sicurezza e i processi di risoluzione delle minacce per le applicazioni nella pipeline CI/CD, le organizzazioni possono espandere più facilmente il proprio livello di sicurezza via via che la rete cresce.
  • Maggiore sicurezza delle API. L'ASPM migliora la sicurezza delle API fornendo un inventario completo delle API interne, esterne e di terze parti, inclusi endpoint noti e sconosciuti. Il rilevamento continuo delle API assicura che l'inventario venga aggiornato automaticamente via via che vengono aggiunte nuove API o che le API esistenti cambiano. Questo aiuta a mantenere informati i team addetti alla sicurezza con i dati più recenti.
