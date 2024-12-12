Una piattaforma di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP) è un tipo di software completo per la cybersecurity che integra varie soluzioni di sicurezza cloud leader (ad esempio, CIEM, CWPP, CSPM) in un'unica piattaforma unificata.
I CNAPP contribuiscono a garantire la sicurezza delle applicazioni,la sicurezza della rete e la conformità normativa negli ambienti cloud e multicloud. Consentono alle organizzazioni di proteggere i dati sensibili da una serie di minacce alla sicurezza, tra cui violazioni dei dati, attacchi malware e altri problemi di sicurezza su cloud pubblici, cloud privati e infrastrutture on-premise.
Le CNAPP incorporano varie soluzioni di sicurezza cloud, quindi le funzioni potrebbero variare tra le diverse offerte. In generale, incorporano diverse funzionalità di sicurezza proattive e reattive, tra cui:
Le CNAPP offrono visibilità in tempo reale su tutti gli ambienti cloud per identificare e rispondere ai rischi e alle vulnerabilità di sicurezza durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Offrendo integrazioni di API con i principali provider di cloud come IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, le soluzioni CNAPP si integrano nella pipeline CI/CD per fornire protezioni dei workload con e senza agenti per una sicurezza olistica dalla creazione del codice al tempo di esecuzione.
Originariamente concettualizzate dalla società di ricerca e consulenza Gartner, le piattaforme di sicurezza CNAPP integrano varie applicazioni cloud-native, tradizionalmente distribuite in modo individuale, in un'unica piattaforma.
Invece del tradizionale approccio alla sicurezza in silos, una piattaforma CNAPP combina e semplifica diversi strumenti di sicurezza del cloud per offrire visibilità completa, rilevamento delle minacce e correzione per i team di sicurezza che supervisionano le piattaforme cloud.
A seconda dei requisiti di un'organizzazione, diversi framework CNAPP potrebbero essere più adatti a diversi casi d'uso. Con alcune varianti, la maggior parte delle CNApp offre un set minimo di funzioni di sicurezza progettate per salvaguardare le applicazioni cloud dallo sviluppo iniziale del codice alla distribuzione finale.
Progettato per proteggere le risorse cloud e fornire la sicurezza delle applicazioni (AppSec), la miglior CNAPP funziona soddisfacendo le esigenze specifiche di un'organizzazione. Come minimo, una CNAPP efficace monitorerà e ridurrà la potenziale superficie di attacco di un'Organizzazione, eliminerà le potenziali incertezze di sicurezza e migliorerà il loro livello di sicurezza. Pertanto, la miglior CNAPP è quella più adatta a determinati requisiti di un'organizzazione.
Per soddisfare le diverse esigenze dei diversi casi d'uso, i fornitori potrebbero offrire diversi livelli di servizio, tuttavia, ci si può aspettare che un CNAPP sufficiente fornisca la maggior parte di questi componenti chiave.
Il CSPM offre alle organizzazioni la capacità di monitorare continuamente l'infrastruttura cloud, l' infrastruttura come codice (IaC) e altre risorse cloud, implementando automaticamente i controlli di sicurezza basati su politiche di sicurezza predefinite.
Il CSPM è utile per far emergere eventuali vulnerabilità o configurazioni errate, consentendo alle organizzazioni di valutare facilmente lo stato della sicurezza cloud e affrontare eventuali minacce o rischi di conformità che potrebbero esistere.
Un CWPP è progettato per proteggere specificamente i carichi di lavoro cloud come container, macchine virtuali, Kubernetes, database, API e serverless (nonché i dati e i processi associati necessari per svolgere le attività all'interno dell'ambiente cloud).
Alcuni CWPP associano agente virtuale a ogni workload, ma i moderni CWPP senza agente forniscono una copertura completa. Entrambi i tipi di CWPP offrono protezione in tempo di esecuzione per tutti i workload implementati nella cloud.
Gli strumenti CIEM vengono utilizzati per gestire le identità in ambienti single e multicloud, inclusi diritti di accesso, privilegi e autorizzazioni. Integrando il CIEM, le CNAPP ottengono una gestione degli accessi critici per applicare il principio del privilegio minimo, che limita utenti e servizi ad accedere solo a ciò che è necessario per i loro ruoli.
Gli strumenti CIEM identificano e impediscono autorizzazioni indesiderate o eccessive e prevengono eventuali minacce o violazioni dei dati associate. Sono considerati un componente critico del più ampio programma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) di un'Organizzazione e utili per consentire un approccio alla sicurezza più sicuro e zero-trust.
I sistemi CDR monitorano attivamente gli ambienti cloud alla ricerca di attività sospette. Quando tale attività viene identificata, un CDR attiverà una risposta automatica agli incidenti per la correzione delle minacce in tempo reale.
Le soluzioni CSNS sono progettate per affrontare le vulnerabilità della rete e includono strumenti per rafforzare i firewall delle applicazioni web, proteggere i gateway web sicuri e fornire protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).
Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione di container per la pianificazione e l'automazione delle applicazioni containerizzate. Gli strumenti KSPM sono progettati per monitorare, valutare e proteggere gli ambienti Kubernetes, garantendo la protezione dei dati e la conformità normativa attraverso la convalida della configurazione, i test di penetrazione dei cluster e il benchmarking.
Specificamente focalizzato sulla protezione delle applicazioni in fase di predistribuzione, ASPM applica le informazioni contestuali essenziali alle applicazioni in fase di sviluppo per identificare e risolvere eventuali vulnerabilità che potrebbero insorgere una volta che un'applicazione viene implementata.
Il DSPM monitora il modo in cui i dati vengono memorizzati, trasmessi e protetti in un cloud, aiutando le organizzazioni a tracciare, gestire e salvaguardare i propri dati sensibili applicando le barriere di sicurezza e mantenendo la conformità normativa.
Gli strumenti IaC aiutano le organizzazioni a definire la propria architettura cloud utilizzando i file di configurazione anziché (o in aggiunta al) codice effettivo. Gli strumenti IaC scansionano i file di configurazione alla ricerca di vulnerabilità ed errori di configurazione, riducendo al minimo le esposizioni involontarie della rete, i privilegi e le violazioni della conformità. La scansione IaC può essere automatizzata o avviata manualmente.
Con la proliferazione dei servizi cloud e dell' infrastruttura come servizio (IaaS) vengono ampie sfide di sicurezza per le operazioni che cercano di mantenere la sicurezza dei dati e evitare costose violazioni della conformità normativa. I servizi cloud forniscono ambienti di produzione ideali per lo sviluppo di software e applicazioni, offrendo un migliore time to market senza gli elevati costi associati all'hardware fisico o alle catene di fornitura.
Tuttavia, per le organizzazioni che si affidano ai cloud service (CSP), la sicurezza diventa una responsabilità condivisa. Le CNAPP consentono alle organizzazioni di proteggere le proprie risorse cloud durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni. Le CNApp forniscono caratteristiche chiave di cybersecurity come la endpoint e la protezione dei workload, tutte raccolte in un'unica interfaccia. Questo approccio semplificato riduce i costi generali associati alla supervisione di più manager su singoli elementi del livello di sicurezza del cloud.
Gli ambienti cloud complessi presentano una vasta gamma di sfide di sicurezza e un flusso continuo di nuovi componenti dinamici da convalidare, proteggere, testare e distribuire. Sebbene il cloud offra flessibilità e convenienza senza precedenti, introduce anche una moltitudine di nuovi vettori di attacco e potenziali vulnerabilità, presentando diverse sfide per i team di sicurezza. Le seguenti sono alcune delle principali sfide di sicurezza che le CNApp aiutano ad affrontare:
In quanto soluzione di sicurezza cloud tutto in uno, le CNApp racchiudono i benefici associati agli strumenti CSPM, CWPP e CIEM in un'applicazione semplificata. Integrando strettamente queste piattaforme tradizionalmente autonome, le CNApp possono ottimizzare le misure di sicurezza individuali e olistiche per prevenire, rilevare e rispondere meglio alle minacce e alle vulnerabilità.
CNAPPs supportano anche un approccio “shift-left” alla cybersecurity che promuove l'integrazione dei test di sicurezza nelle prime fasi del processo di sviluppo. Inoltre, possono aiutare a migliorare i workflow tra i team DevOps e i team DevSecOps.
Alcuni dei vantaggi fondamentali di una CNAPP includono quanto segue:
Acquisisci gli insight necessari per prevenire e reagire agli attacchi informatici con maggiore velocità ed efficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Scopri perché IBM è stata nominata un Major Player e ricevi insight per scegliere il fornitore di servizi di consulenza sulla cybersecurity più adatto per le esigenze della tua organizzazione.
Scopri come sta cambiando il panorama della sicurezza odierno e come affrontare le sfide e sfruttare la resilienza dell'AI generativa.
Scopri le minacce più recenti e rafforza le tue difese cloud con il report IBM X-Force Cloud Threat Landscape.
Scopri in che modo la sicurezza dei dati protegge le informazioni digitali da accessi non autorizzati, danneggiamento o furto durante il loro intero ciclo di vita.
Trasforma il tuo programma di sicurezza con le soluzioni offerte dal più grande provider di sicurezza aziendale.
Trasforma il tuo business e gestisci i rischi con la consulenza sulla cybersecurity, il cloud e i servizi di sicurezza gestiti.
Migliora la velocità, l'accuratezza e la produttività dei team di sicurezza con soluzioni di cybersecurity basate sull'AI.
Che tu abbia bisogno di soluzioni di sicurezza dei dati, di gestione degli endpoint, o di gestione delle identità e degli accessi (IAM), i nostri esperti sono pronti a collaborare con te per farti raggiungere un solido livello di sicurezza.Trasforma il tuo business e gestisci i rischi con un leader a livello globale nel campo della consulenza per la cybersecurity, del cloud e dei servizi di sicurezza gestiti.