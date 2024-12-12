Tag
Cos'è una CNAPP (piattaforma di protezione delle applicazioni cloud-native)?

Una piattaforma di protezione delle applicazioni cloud-native (CNAPP) è un tipo di software completo per la cybersecurity che integra varie soluzioni di sicurezza cloud leader (ad esempio, CIEM, CWPP, CSPM) in un'unica piattaforma unificata.

I CNAPP contribuiscono a garantire la sicurezza delle applicazioni,la sicurezza della rete e la conformità normativa negli ambienti cloud e multicloud. Consentono alle organizzazioni di proteggere i dati sensibili da una serie di minacce alla sicurezza, tra cui violazioni dei dati, attacchi malware e altri problemi di sicurezza su cloud pubblici, cloud privati e infrastrutture on-premise. 

Funzionalità importanti di una CNAPP

Le CNAPP incorporano varie soluzioni di sicurezza cloud, quindi le funzioni potrebbero variare tra le diverse offerte. In generale, incorporano diverse funzionalità di sicurezza proattive e reattive, tra cui:

  • Scansione degli artefatti: confronta automaticamente il codice con i database delle vulnerabilità note per identificare in modo proattivo i potenziali problemi di sicurezza prima della distribuzione. 
  • Guardrail di sicurezza: stabilisce protocolli di sicurezza personalizzati e standard con strumenti per applicare automaticamente misure di sicurezza predefinite ove applicabile (o contrassegnare le aree in cui la sicurezza è insufficiente). 
  • Strumenti di gestione della configurazione e della conformità: identifica e previene eventuali configurazioni errate o pratiche di sicurezza non conformi ad alto livello per contribuire a garantire la sicurezza dei dati ed evitare sanzioni normative. 
  • Analisi del comportamento degli utenti (UBA): gli strumentiUBA utilizzano analytics, AI e Apprendimento automatico (ML) per creare modelli del comportamento tipico degli utenti in rete e rilevare eventuali deviazioni che potrebbero indicare una minaccia alla sicurezza. 

Le CNAPP offrono visibilità in tempo reale su tutti gli ambienti cloud per identificare e rispondere ai rischi e alle vulnerabilità di sicurezza durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Offrendo integrazioni di API con i principali provider di cloud come IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, le soluzioni CNAPP si integrano nella pipeline CI/CD per fornire protezioni dei workload con e senza agenti per una sicurezza olistica dalla creazione del codice al tempo di esecuzione.

Caratteristiche e componenti del CNAPP

Originariamente concettualizzate dalla società di ricerca e consulenza Gartner, le piattaforme di sicurezza CNAPP integrano varie applicazioni cloud-native, tradizionalmente distribuite in modo individuale, in un'unica piattaforma.

Invece del tradizionale approccio alla sicurezza in silos, una piattaforma CNAPP combina e semplifica diversi strumenti di sicurezza del cloud per offrire visibilità completa, rilevamento delle minacce e correzione per i team di sicurezza che supervisionano le piattaforme cloud. 

A seconda dei requisiti di un'organizzazione, diversi framework CNAPP potrebbero essere più adatti a diversi casi d'uso. Con alcune varianti, la maggior parte delle CNApp offre un set minimo di funzioni di sicurezza progettate per salvaguardare le applicazioni cloud dallo sviluppo iniziale del codice alla distribuzione finale. 

Progettato per proteggere le risorse cloud e fornire la sicurezza delle applicazioni (AppSec), la miglior CNAPP funziona soddisfacendo le esigenze specifiche di un'organizzazione. Come minimo, una CNAPP efficace monitorerà e ridurrà la potenziale superficie di attacco di un'Organizzazione, eliminerà le potenziali incertezze di sicurezza e migliorerà il loro livello di sicurezza. Pertanto, la miglior CNAPP è quella più adatta a determinati requisiti di un'organizzazione.

Per soddisfare le diverse esigenze dei diversi casi d'uso, i fornitori potrebbero offrire diversi livelli di servizio, tuttavia, ci si può aspettare che un CNAPP sufficiente fornisca la maggior parte di questi componenti chiave.

Cloud Security Posture Management (CSPM)

Il CSPM offre alle organizzazioni la capacità di monitorare continuamente l'infrastruttura cloud, l' infrastruttura come codice (IaC) e altre risorse cloud, implementando automaticamente i controlli di sicurezza basati su politiche di sicurezza predefinite.

Il CSPM è utile per far emergere eventuali vulnerabilità o configurazioni errate, consentendo alle organizzazioni di valutare facilmente lo stato della sicurezza cloud e affrontare eventuali minacce o rischi di conformità che potrebbero esistere.   

Cloud Workload Protection Platform (CWPP)

Un CWPP è progettato per proteggere specificamente i carichi di lavoro cloud come container, macchine virtuali, Kubernetes, database, API e serverless (nonché i dati e i processi associati necessari per svolgere le attività all'interno dell'ambiente cloud).

Alcuni CWPP associano agente virtuale a ogni workload, ma i moderni CWPP senza agente forniscono una copertura completa. Entrambi i tipi di CWPP offrono protezione in tempo di esecuzione per tutti i workload implementati nella cloud. 

Gestione dei diritti dell'infrastruttura cloud (CIEM)

Gli strumenti CIEM vengono utilizzati per gestire le identità in ambienti single e multicloud, inclusi diritti di accesso, privilegi e autorizzazioni. Integrando il CIEM, le CNAPP ottengono una gestione degli accessi critici per applicare il principio del privilegio minimo, che limita utenti e servizi ad accedere solo a ciò che è necessario per i loro ruoli.

Gli strumenti CIEM identificano e impediscono autorizzazioni indesiderate o eccessive e prevengono eventuali minacce o violazioni dei dati associate. Sono considerati un componente critico del più ampio programma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) di un'Organizzazione e utili per consentire un approccio alla sicurezza più sicuro e zero-trust.

Rilevamento e risposta nel cloud (CDR)

I sistemi CDR monitorano attivamente gli ambienti cloud alla ricerca di attività sospette. Quando tale attività viene identificata, un CDR attiverà una risposta automatica agli incidenti per la correzione delle minacce in tempo reale.  

Sicurezza della rete dei servizi cloud (CSNS)

Le soluzioni CSNS sono progettate per affrontare le vulnerabilità della rete e includono strumenti per rafforzare i firewall delle applicazioni web, proteggere i gateway web sicuri e fornire protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service)

Gestione del livello di sicurezza di Kubernetes (KSPM)

Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione di container per la pianificazione e l'automazione delle applicazioni containerizzate. Gli strumenti KSPM sono progettati per monitorare, valutare e proteggere gli ambienti Kubernetes, garantendo la protezione dei dati e la conformità normativa attraverso la convalida della configurazione, i test di penetrazione dei cluster e il benchmarking.  

Application Security Posture Management (ASPM)

Specificamente focalizzato sulla protezione delle applicazioni in fase di predistribuzione, ASPM applica le informazioni contestuali essenziali alle applicazioni in fase di sviluppo per identificare e risolvere eventuali vulnerabilità che potrebbero insorgere una volta che un'applicazione viene implementata. 

Gestione del livello di sicurezza dei dati (DSPM)

Il DSPM monitora il modo in cui i dati vengono memorizzati, trasmessi e protetti in un cloud, aiutando le organizzazioni a tracciare, gestire e salvaguardare i propri dati sensibili applicando le barriere di sicurezza e mantenendo la conformità normativa. 

Scansione IaC (Infrastructure as Code)

Gli strumenti IaC aiutano le organizzazioni a definire la propria architettura cloud utilizzando i file di configurazione anziché (o in aggiunta al) codice effettivo. Gli strumenti IaC scansionano i file di configurazione alla ricerca di vulnerabilità ed errori di configurazione, riducendo al minimo le esposizioni involontarie della rete, i privilegi e le violazioni della conformità. La scansione IaC può essere automatizzata o avviata manualmente.

Perché le CNAPP sono importanti

Con la proliferazione dei servizi cloud e dell' infrastruttura come servizio (IaaS) vengono ampie sfide di sicurezza per le operazioni che cercano di mantenere la sicurezza dei dati e evitare costose violazioni della conformità normativa. I servizi cloud forniscono ambienti di produzione ideali per lo sviluppo di software e applicazioni, offrendo un migliore time to market senza gli elevati costi associati all'hardware fisico o alle catene di fornitura. 

Tuttavia, per le organizzazioni che si affidano ai cloud service (CSP), la sicurezza diventa una responsabilità condivisa. Le CNAPP consentono alle organizzazioni di proteggere le proprie risorse cloud durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni. Le CNApp forniscono caratteristiche chiave di cybersecurity come la endpoint e la protezione dei workload, tutte raccolte in un'unica interfaccia. Questo approccio semplificato riduce i costi generali associati alla supervisione di più manager su singoli elementi del livello di sicurezza del cloud. 

Principali sfide per la sicurezza del cloud 

Gli ambienti cloud complessi presentano una vasta gamma di sfide di sicurezza e un flusso continuo di nuovi componenti dinamici da convalidare, proteggere, testare e distribuire. Sebbene il cloud offra flessibilità e convenienza senza precedenti, introduce anche una moltitudine di nuovi vettori di attacco e potenziali vulnerabilità, presentando diverse sfide per i team di sicurezza. Le seguenti sono alcune delle principali sfide di sicurezza che le CNApp aiutano ad affrontare:

  • Operazioni di sicurezza isolate: Le organizzazioni hanno storicamente adottato un approccio frammentario alla sicurezza cloud, assemblando parti di una CNAPP (come la gestione del livello di sicurezza dei dati o la gestione del livello di sicurezza di Kubernetes) come strumenti autonomi. Questo approccio poco elegante richiede più Risorse, aumenta i costi generali e Risultati in un'implementazione complessiva della sicurezza meno ottimizzata. Integrando questi strumenti eterogenei in un'unica piattaforma, le CNApp migliorano e normalizzano le pratiche di sicurezza nell'intera infrastruttura cloud e nella pipeline di sviluppo. Unificare queste caratteristiche individuali in uno strumento centralizzato richiede meno risorse e riduce i costi generali.
  • Incertezze sulla sicurezza: le CNAPP aiutano le organizzazioni a ottenere una maggiore visibilità sull'intera infrastruttura cloud. Offrono caratteristiche di sicurezza ibride basate su agenti e senza agenti per monitorare da vicino i workload più critici e fornire protezioni generali solide laddove la disponibilità delle Risorse impedisce il monitoraggio basato sugli agenti. 
  • Stress da avvisi: sebbene gli strumenti di sicurezza isolati possano identificare determinati tipi di vulnerabilità, spesso non sono in grado di contestualizzare il grado in cui tali vulnerabilità potrebbero diventare minacce gravi. Senza un quadro completo, gli strumenti di sicurezza stand-alone faticano a dare una priorità sufficiente ai potenziali problemi, con conseguenti avvisi eccessivi, ma a bassa priorità. Quando i responsabili della sicurezza devono identificare gli avvisi più pertinenti tra il “rumore”, lo stress da avvisi può causare errori umani. 
  • Attrito operativo: troppo spesso, i team DevOps sono sottoposti a enormi pressioni per sviluppare e implementare nuove risorse e applicazioni cloud. In questo momento difficile, la collaborazione tra gli sviluppatori e i team DevSecOps responsabili del mantenimento della sicurezza operativa è spesso fonte di attrito e riduce il time to market. Le CNAPPs aiutano i team DevOps e DevSecOps a lavorare insieme per incorporare automaticamente le best practice di sicurezza cloud nelle prime fasi della pipeline di sviluppo. 

Benefici di una CNAPP

In quanto soluzione di sicurezza cloud tutto in uno, le CNApp racchiudono i benefici associati agli strumenti CSPM, CWPP e CIEM in un'applicazione semplificata. Integrando strettamente queste piattaforme tradizionalmente autonome, le CNApp possono ottimizzare le misure di sicurezza individuali e olistiche per prevenire, rilevare e rispondere meglio alle minacce e alle vulnerabilità. 

CNAPPs supportano anche un approccio “shift-left” alla cybersecurity che promuove l'integrazione dei test di sicurezza nelle prime fasi del processo di sviluppo. Inoltre, possono aiutare a migliorare i workflow tra i team DevOps e i team DevSecOps. 

Alcuni dei vantaggi fondamentali di una CNAPP includono quanto segue:

  • Cybersecurity migliorata: integra la cybersecurity nell'ambiente cloud, offrendo alle organizzazioni una migliore protezione contro le minacce informatiche. Man mano che gli ambienti cloud diventano sempre più comuni e complessi, la sicurezza cloud-native diventa sempre più importante per proteggere i vasti sistemi ibridi e multicloud. 
  • Gestione centralizzata: consente alle organizzazioni di valutare e gestire l'intera impronta cloud contemporaneamente.
  • Visibilità migliorata: fornisce una miglior insight degli ambienti cloud, riducendo le incertezze ed evidenziando eventuali vulnerabilità di sicurezza o problemi normativi non conformi. 
  • Rilevamento Advanced delle minacce: segnala potenziali difetti, vulnerabilità o configurazioni errate nella pipeline di produzione dallo sviluppo alla distribuzione.
  • Automazione: automatizza vari tipi di scansioni di sicurezza e risposte alle minacce e applica ampiamente gli standard di sicurezza interni ove applicabili. 
  • Shift-left security: promuove un approccio alla sicurezza shift-left, aggiungendo test e controlli di sicurezza rigorosi il più presto possibile nella pipeline di sviluppo. Pertanto, il modo migliore per ridurre le vulnerabilità all'interno di un sistema cloud è individuarle e prevenirle prima che si manifestino. 
  • Sicurezza semplificata: semplifica le operazioni di sicurezza per ridurre il carico sui team di sicurezza e ridurre il sovraccarico richiesto per gestire le singole soluzioni di sicurezza.
