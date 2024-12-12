Gli ambienti cloud complessi presentano una vasta gamma di sfide di sicurezza e un flusso continuo di nuovi componenti dinamici da convalidare, proteggere, testare e distribuire. Sebbene il cloud offra flessibilità e convenienza senza precedenti, introduce anche una moltitudine di nuovi vettori di attacco e potenziali vulnerabilità, presentando diverse sfide per i team di sicurezza. Le seguenti sono alcune delle principali sfide di sicurezza che le CNApp aiutano ad affrontare:

Operazioni di sicurezza isolate: Le organizzazioni hanno storicamente adottato un approccio frammentario alla sicurezza cloud, assemblando parti di una CNAPP (come la gestione del livello di sicurezza dei dati o la gestione del livello di sicurezza di Kubernetes) come strumenti autonomi. Questo approccio poco elegante richiede più Risorse, aumenta i costi generali e Risultati in un'implementazione complessiva della sicurezza meno ottimizzata. Integrando questi strumenti eterogenei in un'unica piattaforma, le CNApp migliorano e normalizzano le pratiche di sicurezza nell'intera infrastruttura cloud e nella pipeline di sviluppo. Unificare queste caratteristiche individuali in uno strumento centralizzato richiede meno risorse e riduce i costi generali.

Incertezze sulla sicurezza: le CNAPP aiutano le organizzazioni a ottenere una maggiore visibilità sull'intera infrastruttura cloud. Offrono caratteristiche di sicurezza ibride basate su agenti e senza agenti per monitorare da vicino i workload più critici e fornire protezioni generali solide laddove la disponibilità delle Risorse impedisce il monitoraggio basato sugli agenti.

Stress da avvisi: sebbene gli strumenti di sicurezza isolati possano identificare determinati tipi di vulnerabilità, spesso non sono in grado di contestualizzare il grado in cui tali vulnerabilità potrebbero diventare minacce gravi. Senza un quadro completo, gli strumenti di sicurezza stand-alone faticano a dare una priorità sufficiente ai potenziali problemi, con conseguenti avvisi eccessivi, ma a bassa priorità. Quando i responsabili della sicurezza devono identificare gli avvisi più pertinenti tra il “rumore”, lo stress da avvisi può causare errori umani.