L'ALM prevede che i team DevOps e aziendali lavorino insieme per l'intero ciclo di vita delle applicazioni per distribuire e fornire applicazioni funzionanti che soddisfino gli obiettivi aziendali. Comprende numerose discipline correlate, tra cui la gestione dei requisiti, la programmazione informatica, lo sviluppo software, i test e la manutenzione del software, la gestione del cambiamento, l'integrazione continua, la gestione dei progetti e altro ancora.



Lo sviluppo di applicazioni è un processo collaborativo che funziona meglio quando tutti gli stakeholder hanno visibilità sul processo. Gli strumenti ALM semplificano la creazione di applicazioni tramite una metodologia definita pensata per creare prodotti di qualità. Gli strumenti di gestione del ciclo di vita delle applicazioni aiutano le operazioni IT ad automatizzare i processi e i workflow che consentono una distribuzione più rapida e una migliore manutenzione durante l'intero ciclo di vita delle applicazioni.

L'implementazione di una strategia ber riuscita di gestione del ciclo di vita delle applicazioni richiede la comprensione delle fasi dell'ALM e la creazione di una strategia e di un piano chiari per lo sviluppo, l'implementazione e oltre. Per garantire un lancio di prodotto di successo, i team devono trattare ogni fase del processo con la stessa importanza. Poiché le organizzazioni fanno sempre più affidamento sulle applicazioni per raggiungere gli obiettivi aziendali, è importante disporre di strumenti e tecnologie che possano aiutare a fornire app che soddisfino le esigenze degli utenti.