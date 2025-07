Cos'è la gestione dei requisiti?

Secondo l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineering Terminology, un requisito è definito come:

"(1) Una condizione o funzionalità necessaria a un utente per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo. (2) Una condizione o una funzionalità che deve essere soddisfatta o posseduta da un sistema o da un componente di sistema per soddisfare un contratto, una norma, una specifica o altri documenti formalmente imposti. (3) Una rappresentazione documentata di una condizione o funzionalità come in (1) o (2)".

In altre parole, i requisiti sono tutte le informazioni relative alle aspettative degli stakeholder e alle esigenze degli utenti per un nuovo sistema, prodotto o applicazione. Queste aspettative ed esigenze potrebbero includere requisiti testuali, casi d'uso, diagrammi e descrizioni di caratteristiche. Nel contesto agile, i requisiti includono storie e avventure degli utenti.

I team di progetto utilizzano i requisiti anche per acquisire informazioni che altrimenti potrebbero essere assenti dai backlog del prodotto. Ad esempio, i requisiti possono includere informazioni relative a requisiti non funzionali, descrizioni delle caratteristiche, note di riunioni degli stakeholder e decisioni sull'architettura.