La metodologia a cascata, nota anche come modello lineare sequenziale del ciclo di vita, è definita dal suo approccio lineare e strutturato alla gestione dei progetti. È costituita da una serie di passaggi che vengono completati in ordine sequenziale all'interno del ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Questi passaggi vengono in genere tracciati tramite visualizzazioni del diagramma di Gantt. Al Dr. Winston W. Royce è attribuito il merito di aver sviluppato questo approccio, che ha documentato nel suo articolo del 1970, "Managing the Development of Large Software Systems".
Dalla sua pubblicazione, sono emerse varianti di cascata, ma c'è un consenso generale sulle seguenti fasi all'interno del processo:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
A differenza dello sviluppo a cascata, lo sviluppo agile è caratterizzato dal suo approccio iterativo alla gestione dei progetti. Invece di redigere lunghi requisiti di progetto all'inizio, un team agile suddivide il prodotto in caratteristiche specifiche e affronta ognuna di esse in base a un vincolo di tempo specifico, noto come sprint.
La gestione agile dei progetti richiede un team interfunzionale e auto-organizzato, composto in genere da cinque a nove membri. Insieme, sviluppano un software utilizzabile durante ogni sprint, che si combina con altro codice funzionale delle iterazioni precedenti. Entro la fine del timebox dello sprint, il team presenta il proprio lavoro agli stakeholder per ottenere feedback, permettendo così maggiore flessibilità nel loro approccio allo sviluppo software. Poiché il team ha accesso a feedback frequenti, può adattare la roadmap del prodotto durante il ciclo di vita dello sviluppo per garantire che la funzionalità soddisfi davvero le aspettative degli utenti. In un approccio a cascata, il coinvolgimento del cliente coincide tipicamente con la consegna del prodotto finale, che può essere costoso quando i requisiti vengono interpretati in modo errato o documentati in modo errato.
Ci sono state 17 persone che hanno trovato il sistema di gestione dei progetti a cascata altamente inefficace e, nel 2001, le loro idee sul processo di sviluppo software hanno portato a un lavoro noto come "Agile Manifesto". Questo documento evidenzia valori e principi specifici a cui dare priorità nei flussi di lavoro di sviluppo software e ha prodotto una serie di framework agili popolari, come Scrum, Kanban, Feature Driven Development (FDD) ed Extreme Programming. Da allora, lo sviluppo agile del software ha acquisito sempre più popolarità, soprattutto se confrontato con il modello a cascata.
Ispirato al gioco del rugby, il metodo Scrum agile enfatizza il lavoro di squadra per raggiungere i risultati, in modo simile al modo in cui i giocatori devono lavorare insieme in una mischia per entrare in possesso di un pallone da rugby. Le competenze del team Scrum agile variano, ma di solito includono i seguenti ruoli:
Gli altri membri del team di un team agile possono variare, ma in genere includono utenti di diverse discipline, come progettazione, analytics, controllo qualità e sviluppo. Queste persone collaborano insieme per decidere quanto lavoro intraprendere e come completarlo.
Le metodologie agili sono definite anche dalle modalità con cui il team si unisce. Ci sono riunioni specifiche che aiutano a facilitare il workflow in tutto il team. Tra queste rientrano le seguenti:
Sebbene i team di sviluppo abbiano avuto successo con entrambi gli approcci di gestione dei progetti, c'è sicuramente più slancio intorno ai processi agili. Non è difficile capirne il motivo quando osserviamo i benefici che può offrire alle aziende oggi. Sebbene esistano diversi strumenti di gestione dei progetti che possono aiutare i team a tenere traccia dei progressi, IBM può anche fornire sistemi per consentire agli sviluppatori di codificare in modo più agile.
Ascolta per scoprire se gli agenti virtuali possono sostituire gli umani via via che diventano più veloci e precisi grazie all'AI generativa.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Scopri perché, per soddisfare la domanda dei clienti, i rivenditori devono comprendere la disponibilità d'inventario.
Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.
Trasforma le operazioni aziendali con IBM utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione.
IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.
Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.