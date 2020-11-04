A differenza dello sviluppo a cascata, lo sviluppo agile è caratterizzato dal suo approccio iterativo alla gestione dei progetti. Invece di redigere lunghi requisiti di progetto all'inizio, un team agile suddivide il prodotto in caratteristiche specifiche e affronta ognuna di esse in base a un vincolo di tempo specifico, noto come sprint.

La gestione agile dei progetti richiede un team interfunzionale e auto-organizzato, composto in genere da cinque a nove membri. Insieme, sviluppano un software utilizzabile durante ogni sprint, che si combina con altro codice funzionale delle iterazioni precedenti. Entro la fine del timebox dello sprint, il team presenta il proprio lavoro agli stakeholder per ottenere feedback, permettendo così maggiore flessibilità nel loro approccio allo sviluppo software. Poiché il team ha accesso a feedback frequenti, può adattare la roadmap del prodotto durante il ciclo di vita dello sviluppo per garantire che la funzionalità soddisfi davvero le aspettative degli utenti. In un approccio a cascata, il coinvolgimento del cliente coincide tipicamente con la consegna del prodotto finale, che può essere costoso quando i requisiti vengono interpretati in modo errato o documentati in modo errato.

Ci sono state 17 persone che hanno trovato il sistema di gestione dei progetti a cascata altamente inefficace e, nel 2001, le loro idee sul processo di sviluppo software hanno portato a un lavoro noto come "Agile Manifesto". Questo documento evidenzia valori e principi specifici a cui dare priorità nei flussi di lavoro di sviluppo software e ha prodotto una serie di framework agili popolari, come Scrum, Kanban, Feature Driven Development (FDD) ed Extreme Programming. Da allora, lo sviluppo agile del software ha acquisito sempre più popolarità, soprattutto se confrontato con il modello a cascata.