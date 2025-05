Che cos'è la fornitura continua?

In precedenza, si rilasciava il software solo una volta e poi lo si aggiornava. Quindi si consultavano i clienti solo all'inizio e alla fine per capire se il software soddisfaceva le loro esigenze.



Agile è un metodo per produrre software in brevi iterazioni seguendo un programma di fornitura continua. L'attuale processo di fornitura continua Agile si basa sulla possibilità di rilasciare il codice al cliente non appena ogni funzione definita diventa disponibile. Lo sviluppo agile e la fornitura continua sono le chiavi per far arrivare le funzioni ai clienti non appena sono pronte per la produzione. L'obiettivo è avere ciascuna funzione pronta per il rilascio non appena esce dalla pipeline.