In passato, le aziende utilizzavano strumenti di fogli di calcolo come Excel per scopi di gestione dei test. Sebbene questi strumenti siano facili da imparare, i moderni sistemi di gestione dei test offrono funzioni che possono organizzare e semplificare meglio i processi di gestione dei test.

Uno dei vantaggi fondamentali degli odierni strumenti di gestione dei test è l'automazione, inclusa l'automazione dei test delle API, dei test dell'interfaccia utente funzionale (UI), dei test delle prestazioni e della virtualizzazione dei servizi (altrimenti la simulazione dei componenti di test necessari potrebbe non essere disponibile in tempo reale). L'automazione può anche aiutare i tester a riutilizzare i dati dei test in diverse esecuzioni di test per una maggiore efficienza.

Altre funzioni del sistema di gestione dei test possono includere: