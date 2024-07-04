I motivi che rendono necessaria la gestione del cambiamento sono vari. Le fusioni e le acquisizioni, gli adeguamenti della leadership e l'implementazione di nuove tecnologie sono fattori comuni di gestione del cambiamento. Lo sviluppo organizzativo necessario per competere con la rapida trasformazione digitale del settore porta le aziende a implementare nuovi prodotti e nuovi processi. Tuttavia, queste innovazioni spesso alterano le persone e i workflow, rendendo necessaria un'efficace gestione del cambiamento.



Il successo della gestione del cambiamento trasformazionale va oltre il livello della comunicazione e comporta l'attuazione del cambiamento in tutta la cultura aziendale. L'utilizzo di una strategia di gestione del cambiamento può aiutare le parti interessate ad adottare le modifiche proposte più prontamente rispetto al mancato utilizzo di tale strategia. Attivando i dipendenti come agenti del cambiamento e coinvolgendoli nel workflow, è possibile raggiungere traguardi aziendali. I leader possono e devono stabilire i vantaggi del cambiamento attraverso lo sviluppo di un piano completo di gestione del cambiamento.