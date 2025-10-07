Lo sviluppo organizzativo (organizational development o organization development in inglese) è un impegno all'interno di un'organizzazione di migliorarne le funzionalità e l'efficacia complessiva. Non si tratta di un processo semplice o di una soluzione rapida, lo sviluppo organizzativo è un impegno strutturato, organizzato e spesso lungo per apportare un cambiamento trasformativo a specifiche aree di un'organizzazione o a tutte le sue componenti (i valori, la strategia, la struttura, le persone e i processi) con l'obiettivo finale di creare una cultura organizzativa sostenibile e resiliente, in grado di adattarsi al cambiamento e di raggiungere obiettivi mirati di successo, crescita e redditività.

Dati e prove sono ampiamente utilizzati nell'OD. Si tratta di un processo guidato dalla ricerca e si concentra sulla modifica del comportamento umano per migliorare i dipendenti e l'organizzazione nel suo complesso. A differenza della gestione delle risorse umane, che include assunzioni, fidelizzazione dei dipendenti e gestione delle prestazioni, oltre a garantire politiche e procedure, l'OD valuta ciò che sta accadendo all'interno di un'organizzazione ed esegue un intervento, cercando di produrre un cambiamento positivo e allineare il comportamento dei dipendenti con la strategia dell'organizzazione e i processi e gli obiettivi aziendali.

In un ambiente di business in rapida evoluzione, lo sviluppo organizzativo è fondamentale per mantenere la competitività e la sostenibilità delle aziende. Le aiuta a migliorare l'efficacia organizzativa, adattarsi alle nuove sfide e sostenere una cultura del lavoro positiva e coinvolgente.