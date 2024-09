Al giorno d'oggi, per i responsabili delle risorse umane e i responsabili dei talenti, selezionare e trattenere i talenti, motivare una forza lavoro multigenerazionale e sviluppare competenze e capacità in un ambiente con regole e requisiti di conformità rappresentano sfide e opportunità di importanza fondamentale.

Affidarsi ai servizi per l'esternalizzazione delle risorse umane e della gestione dei talenti di IBM® Consulting permette al tuo team di concentrarsi sulle attività strategiche che fanno la differenza per la tua organizzazione. Offriamo operazioni efficienti, efficaci e scalabili che generano maggiore valore per i nostri clienti e partner.

Il nostro modello di impegno si basa sui risultati e fornisce modelli e tecnologie flessibili che migliorano l'esperienza di candidati e dipendenti. Sfrutta il tuo investimento attuale in tecnologie HR, Oracle, SuccessFactors, Workday o altro, insieme ai metodi e alle risorse di IBM® Consulting, per promuovere efficienza e cambiamenti fondamentali nel modo di lavorare, grazie ad AI, agenti virtuali, data analytics o flussi di lavoro intelligenti.