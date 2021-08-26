Cos'è la gestione del capitale umano (HCM)?

La gestione del capitale umano è incentrata sull'aggiunta di valore per i dipendenti di un'organizzazione in modo che possano fornire i migliori risultati. Riguarda le funzioni RU, la retribuzione e altre aree chiave essenziali per la visione e la missione di un'azienda. L'HCM fornisce un processo per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del personale di un'azienda, offrendo una strategia globale per guidare l'attrazione dei talenti, il recruitment, l'onboarding e la formazione, e infine l'amministrazione e la rendicontazione dei benefit.

