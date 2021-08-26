Cos'è la gestione del capitale umano (HCM)?

La gestione del capitale umano (HCM) è un insieme di pratiche e strumenti utilizzati per attrarre, reclutare, formare, sviluppare, gestire e trattenere i dipendenti al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali.
Le organizzazioni che dipendono dai dipendenti per raggiungere i propri obiettivi allocano risorse per sviluppare le competenze di base di cui il personale ha bisogno per conseguire risultati. La gestione del capitale umano aiuta a identificare eventuali lacune nelle capacità dei dipendenti e a concentrare le attività di recruiting in modo da soddisfare tali esigenze.
L'utilizzo di pratiche HCM può contribuire alla creazione di una cultura aziendale forte che promuove lo sviluppo dei dipendenti e il loro impegno per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. I dipendenti hanno un maggiore controllo sulle loro carriere e sono incoraggiati a dedicare competenze e talento al datore di lavoro sul lungo termine.
Questa guida di AI Academy illustra come l'utilizzo dell'AI generativa può consentire ai dipendenti umani di concentrarsi sulle attività più importanti e di creare opportunità per produrre valore aziendale e promuovere l'efficienza.
La gestione del capitale umano è incentrata sull'aggiunta di valore per i dipendenti di un'organizzazione in modo che possano fornire i migliori risultati. Riguarda le funzioni RU, la retribuzione e altre aree chiave essenziali per la visione e la missione di un'azienda. L'HCM fornisce un processo per ottimizzare le prestazioni e l'efficienza del personale di un'azienda, offrendo una strategia globale per guidare l'attrazione dei talenti, il recruitment, l'onboarding e la formazione, e infine l'amministrazione e la rendicontazione dei benefit.
La gestione dei talenti incentiva i dipendenti a sviluppare nuove competenze e a migliorare le prestazioni lavorative. Inizia quando un candidato interagisce per la prima volta con un'azienda e non finisce mai.
Uno degli aspetti più importanti della gestione del capitale umano è attrarre e assumere talenti che aiutino l'organizzazione a raggiungere i propri obiettivi. Fornisce gli strumenti necessari al reparto RU per posizionare l'organizzazione come luogo di lavoro ideale per i dipendenti e semplificare il processo di recruitment.
La gestione del capitale umano richiede un onboarding efficace dei nuovi dipendenti. Li introduce alla cultura aziendale, ai requisiti e alle aspettative della posizione lavorativa e crea un ambiente che li aiuta a inserirsi nel loro ruolo. Un'altra funzione dell'HCM è quella di formare i dipendenti in modo che assicurino le migliori prestazioni all'organizzazione.
L'HCM può aiutare a semplificare il complesso compito di gestione dei benefit della forza lavoro e a rendere la pianificazione e il processo decisionale più facili per i dipendenti. Configura i piani di benefit una sola volta, incentivando la registrazione e le detrazioni in tutto il sistema.
La gestione degli orari, delle ore lavorate e delle ferie è fondamentale per l'accuratezza e la conformità delle buste paga. Il giusto processo HCM può semplificare il monitoraggio e la gestione delle ore lavorative, delle domande di permesso e dei requisiti di sicurezza e automatizzare le buste paga.
L'HCM è in grado di offrire applicazioni self-service e sistemi di tracciamento di orari e presenze, erogazione di servizi tra cui help desk RU, portali intranet, self-service per i dipendenti e self-service per i responsabili.
La gestione del capitale umano offre un database di insight utili che permettono alle organizzazioni di aggiungere valore per i dipendenti. I dati provenienti da revisioni delle prestazioni, domande di benefit dei dipendenti, competenze, tasso di turnover e altre statistiche possono aiutarli a modificare le prassi per migliorare l'ambiente di lavoro e raggiungere gli obiettivi.
Il più grande vantaggio della gestione del capitale umano è che consente alle organizzazioni di ottenere il massimo valore dai dipendenti. L'HCM semplifica i compiti delle risorse umane e offre diversi altri vantaggi, tra cui il corretto abbinamento tra dipendenti e mansioni, l'aumento della produttività della forza lavoro, la riduzione dei costi e l'incremento del ROI, nonché la promozione dello sviluppo dei dipendenti.
Le organizzazioni possono abbinare i dipendenti a posizioni in cui possono sfruttare le loro competenze e il loro talento. L'HCM fornisce processi in grado di identificare i punti di forza e le competenze individuali dei dipendenti e di abbinarli al ruolo migliore.
Attraverso gli investimenti nella formazione professionale che sviluppa specifiche capacità, l’organizzazione deve raggiungere i propri obiettivi. La gestione del capitale umano contribuisce a incrementare la produttività. Migliora anche l’efficienza perché il sistema colloca i dipendenti in ruoli in cui possono dare il meglio di sé.
L'HCM può accelerare i processi delle risorse umane consolidando sistemi RU eterogenei, utilizzando l'analytics per decisioni più intelligenti sulla forza lavoro e automatizzando i processi manuali a livello globale e locale.
Un sistema di gestione del capitale umano efficiente può migliorare la gestione delle prestazioni e semplificare i processi, ridurre i costi, incrementare i ricavi e aumentare il ritorno sull'investimento (ROI).
Un'altra funzione della gestione del capitale umano è quella di fornire una formazione adeguata per aiutare i dipendenti a fornire le prestazioni migliori e pianificare il futuro. Identifica eventuali lacune nelle capacità attraverso attività formative, sondaggi, revisioni delle prestazioni e altre fonti di feedback.
Il software HCM, anche detto HRIS (sistema informativo delle risorse umane) o HRMS (sistema di gestione delle risorse umane), è un'applicazione tecnologica che può aiutare i datori di lavoro a gestire e consolidare i dipendenti. Il software riunisce in un unico sistema la pianificazione, la gestione e l'analisi dei talenti.
Il software HCM si occupa dei processi RU a livello aziendale, con l'obiettivo di aumentare il ROI del capitale umano. Gli HRIS si concentrano sui dati e sui processi dei singoli membri del personale anziché dell'intera forza lavoro, mentre gli HRMS forniscono una suite completa di funzioni software per le Risorse Umane. Questa suite può includere un HRIS completo di funzionalità HCM, gestione del tempo e buste paga, con la possibilità di integrare tutti i processi RU e HCM nell'HRMS.
Il software HCM offre potenti funzionalità organizzative e altri strumenti che migliorano l'efficienza dell'organizzazione. L'implementazione di una solida soluzione HCM può aiutare a snellire le attività RU, accedere ai dati in tempo reale, evitare sanzioni per mancata conformità, migliorare la sicurezza e migliorare la reportistica.
Il software giusto consente a un'azienda di semplificare le attività, migliorare l'efficienza generale, fornire l'accesso on-demand alle informazioni relative alle Risorse Umane, aumentare i benefit per i dipendenti e ridurre gli errori umani al momento di registrare dati critici.
Il software HCM può integrarsi tra le funzioni e fornire l'accesso ai dati in tempo reale. Sfrutta il cloud per offrire efficienza e mobilità, consentendo di accedere alla giusta analisi dei dati da utilizzare nel processo decisionale.
È importante rispettare i regolamenti di conformità per evitare sanzioni e multe elevate. Il software di conformità HCM automatizza i workflow, gli elenchi di controllo, il reporting, l'archiviazione e la documentazione necessari per facilitare la conformità delle aziende.
Le soluzioni HCM possono migliorare la sicurezza dell'azienda riducendo la quantità di documenti e i rischi correlati alla sicurezza. Questi sistemi possono includere protocolli di sicurezza rigorosi con diritti di accesso accuratamente personalizzati in base alle esigenze dell'organizzazione.
Con una soluzione integrata, è possibile tenere traccia delle informazioni sui dipendenti e creare report che forniscono informazioni utili per il processo decisionale. I report possono spesso essere esportati in vari formati di file.
Ispira la forza lavoro con tecnologie innovative e un approccio alla gestione dei talenti incentrato sulle persone.
Applica la potenza del cloud e delle tecnologie AI alla tua implementazione Workday per trasformare il tuo reparto finanziario e delle risorse umane.
Acquisisci e trattieni i talenti giusti al momento giusto con potenti strumenti di analytics della forza lavoro e di pianificazione delle risorse umane progettati per promuovere l'efficienza.
Migliora l'esperienza dei dipendenti e l'efficienza operativa per trasformare il settore delle risorse umane con SAP SuccessFactors.
Reinventa la tua funzione HR mettendo al centro i dipendenti, le tecnologie innovative e un modello operativo dinamico.
I partner IBM che si occupano di consulenza per la trasformazione delle risorse umane e dei talenti lavorano con i nostri clienti per affrontare le sfide e gli obiettivi specifici di ogni azienda, andando a fondo per conoscere la realtà della loro forza lavoro e creando strategie in grado di sbloccare nuovi livelli di prestazioni all'interno dell'organizzazione. Insieme, reinventiamo le risorse umane mettendo al centro l'AI.