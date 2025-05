Alcuni importanti stakeholder nella gestione delle applicazioni sono:

Sviluppatori di applicazioni, DevOps e DevSecOps: poiché sono responsabili di progettazione, sviluppo, implementazione, integrazione, manutenzione e protezione delle applicazioni, questi gruppi sono fondamentali per comprendere gli aspetti tecnici delle applicazioni e implementare aggiornamenti e miglioramenti.

Gestori di applicazioni: parte del team IT e supervisori del software applicativo all'interno dell'azienda, questi soggetti guidano la gestione dei progetti e i workflow per l'implementazione, la manutenzione e il ritiro delle applicazioni.

Titolari di aziende e stakeholder: concentrandosi sulla produttività e sui profitti, questo gruppo ha un interesse legittimo per le prestazioni e la funzionalità dell'applicazione. Il loro feedback è fondamentale per allineare il processo di gestione delle applicazioni agli obiettivi di business più ampi dell'organizzazione.

Utenti: le persone e i gruppi che interagiscono direttamente con l'applicazione possono fornire feedback e dati sull'utilizzo, fondamentali per comprendere l'efficacia dell'applicazione e individuare le aree di miglioramento.

Responsabili IT: in qualità di supervisori della strategia e dell'infrastruttura IT complessiva, i responsabili IT possono fornire input per allineare le attività di gestione delle applicazioni agli obiettivi IT più ampi dell'organizzazione.

Team delle operazioni IT: responsabili della gestione dell'infrastruttura e dei sistemi su cui vengono eseguite le applicazioni, questi team sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni e la manutenzione dei componenti hardware e software sottostanti.



Fornitori o fornitori terzi: se un'applicazione proviene da fornitori esterni o fornitori terzi, questi soggetti sono importanti stakeholder. Il loro coinvolgimento potrebbe includere la fornitura di assistenza per l'applicazione, aggiornamenti e servizi di manutenzione.

Coinvolgere e collaborare con questi stakeholder chiave è fondamentale per una gestione delle applicazioni efficace. In questo modo si garantisce che il processo di gestione sia in linea con gli obiettivi generali dell'organizzazione, che soddisfi i requisiti degli utenti e che sia in grado di rispondere all'evoluzione della tecnologia e delle esigenze aziendali.