Cos'è l'integrazione delle applicazioni?

Nelle discussioni sull'importazione di applicazioni e servizi web integrati in ambito aziendale, i termini "integrazione delle applicazioni" e "integrazione dei dati" sono talvolta usati in modo intercambiabile. Tuttavia, questi concetti e i loro casi d'uso sono molto diversi.

L'integrazione dei dati è la pratica di individuare e recuperare informazioni da diverse fonti e di combinare tali informazioni in una struttura e in una vista unificate. Nota anche come elaborazione dei dati basata su batch, l'integrazione dei dati comporta la raccolta di un'ampia quantità di dati nel tempo, la loro memorizzazione e la loro eventuale elaborazione in batch.

L'integrazione dei dati non è un processo in tempo reale: viene generalmente utilizzata dopo che i processi sono stati completati. Tuttavia, può fornire agli amministratori la portabilità dei dati di cui hanno bisogno per analizzare le prestazioni delle applicazioni nel tempo, eliminare le ridondanze e garantire la coerenza e la qualità dei dati.

A differenza dell'integrazione dei dati, l'integrazione delle applicazioni collega direttamente più applicazioni a livello funzionale. I dati delle applicazioni possono essere collegati quasi in tempo reale, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni e servizi dinamici e altamente adattabili.

Queste connessioni dati consentono ai team IT di creare trigger di eventi che avviano i flussi di integrazione da un'applicazione all'altra. Inoltre, le interazioni quasi in tempo reale aiutano le aziende a rimanere agili, rispondendo ai nuovi feed di dati e ai problemi di prestazioni non appena si verificano.

Le aziende possono avvalersi di una serie di metodi di integrazione, implementati in modo indipendente o in combinazione. La moderna integrazione basata su API, ad esempio, consente ai team di individuare gli asset IT in modo rapido e sicuro, mentre una tradizionale architettura orientata ai servizi (SOA) utilizza un livello di comunicazione (bus) per integrare rapidamente nuove applicazioni.