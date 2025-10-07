Cos'è la SOA (Service-Oriented Architecture)?

Gli esperti hanno riempito alcune migliaia di pagine cartacee e digitali comparando SOA e microservizi, e definendo le sottigliezze della loro reciproca relazione. Ai fini del presente articolo, le differenze principali tra i due sono l'accoppiamento dei componenti e l'ambito dell'utilizzo:

La SOA è uno stile architettonico di integrazione e un concetto esteso a livello aziendale. Permette alle applicazioni esistenti di essere disponibili su interfacce tra esse poco collegate, ciascuna corrispondente a una funzione aziendale, il che consente alle applicazioni in una parte di un'azienda estesa di riutilizzare la funzionalità in altre applicazioni.





L'architettura con microservizi è uno stile architettonico e un concetto di applicazione. Permette di suddividere gli elementi interni di un'unica applicazione in piccoli pezzi che possono essere modificati, scalati e gestiti in modo indipendente. Non definisce il modo in cui le applicazioni comunicano tra loro, per questo torniamo all'ambito aziendale delle interfacce di servizio fornite dalla SOA.

L'architettura con microservizi è emersa e ha guadagnato terreno con l'aumento di virtualizzazione, cloud computing, pratiche di sviluppo agili e DevOps. La maggior parte dei vantaggi dei microservizi in questi contesti deriva dal disaccoppiamento completo dei componenti, che semplifica e migliora quanto segue:

Agilità e produttività dello sviluppatore: i microservizi permettono agli sviluppatori di incorporare nuove tecnologie in una parte dell'applicazione senza influenzare il resto dell'applicazione. Qualsiasi componente può essere modificato, testato e distribuito indipendentemente dagli altri, velocizzando i cicli di iterazione.





i microservizi permettono agli sviluppatori di incorporare nuove tecnologie in una parte dell'applicazione senza influenzare il resto dell'applicazione. Qualsiasi componente può essere modificato, testato e distribuito indipendentemente dagli altri, velocizzando i cicli di iterazione. Scalabilità: i microservizi possono sfruttare al massimo la scalabilità del cloud, le dimensioni di qualsiasi componente possono essere adeguate in modo indipendente per ottenere una risposta più rapida alle richieste del carico di lavoro e per un utilizzo più efficiente delle risorse di elaborazione.





i microservizi possono sfruttare al massimo la scalabilità del cloud, le dimensioni di qualsiasi componente possono essere adeguate in modo indipendente per ottenere una risposta più rapida alle richieste del carico di lavoro e per un utilizzo più efficiente delle risorse di elaborazione. Resilienza: ancora, grazie al disaccoppiamento, il malfunzionamento di un microservizio non ha impatto sugli altri. Ed ogni microservizio può essere utilizzato in base ai propri requisiti di disponibilità senza impegnare gli altri componenti o l'intera applicazione in base ai più grandi requisiti di disponibilità comune.

Per un'analisi più approfondita delle differenze tra SOA e microservizi, consulta "SOA e Microservizi: qual è la differenza?"

Così come l'architettura dei microservizi ha il potenziale per apportare miglioramenti in agilità, scalabilità e resilienza al design delle applicazioni, queste stesse tecniche possono essere applicate anche all'integrazione. Questo è importante perché, nel tempo, lo schema ESB fortemente centralizzato e il relativo team centralizzato di specialisti dell'integrazione possono diventare un collo di bottiglia. Prendendo in prestito dai principi dei microservizi, possiamo potenzialmente suddividere l'ESB in integrazioni più dettagliate e decentrate. Questa è una delle premesse fondamentali alla base dell'integrazione agile.