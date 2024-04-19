SOA e microservizi: qual è la differenza?

Come la SOA, le architetture di microservizi sono costituite da componenti legati debolmente, riutilizzabili e specializzati che spesso funzionano indipendentemente l'uno dall'altro. I microservizi utilizzano anche un elevato grado di coesione, altrimenti noto come contesto delimitato. Il contesto delimitato si riferisce alla relazione tra un componente e i relativi dati come entità o unità autonoma con poche dipendenze. Piuttosto che essere adottati a livello aziendale, i microservizi comunicano in genere tramite application programming interface (API) per creare applicazioni che eseguono una specifica funzionalità aziendale. Questo approccio li rende più agili, scalabili e resilienti, soprattutto per aree specifiche dell'azienda. In genere, Java è il linguaggio di programmazione preferito per sviluppare microservizi. Possono essere utilizzati anche altri linguaggi di programmazione, come Golang e Python.

I microservizi sono un vero e proprio approccio architettonico cloud-native, spesso operanti in container, il che li rende più scalabili e portabili per la creazione di servizi indipendenti. I team possono utilizzare i microservizi per aggiornare il codice più facilmente, utilizzare stack diversi per componenti diversi e scalare i componenti in modo indipendente l'uno dall'altro. I componenti possono essere scalati indipendentemente l'uno dall'altro, riducendo gli sprechi e i costi associati alla necessità di scalare intere applicazioni perché una singola funzione potrebbe essere sottoposta a un carico eccessivo. Grazie alla loro indipendenza, i microservizi producono servizi più tolleranti agli errori rispetto alle alternative.

Per altre informazioni sull'architettura dei microservizi, guarda il video seguente: