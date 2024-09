L'ESB è un componente essenziale della SOA, Service-Oriented Architecture, architettura software affermatasi alla fine degli anni '90. Essa definisce un modo per rendere riutilizzabili i componenti software mediante interfacce di servizio. In genere vengono utilizzate interfacce standard (ad esempio servizi Web) per poter rapidamente incorporare i servizi in nuove applicazioni senza doverne duplicare le funzionalità .

Ogni servizio in ambito SOA incorpora codice e dati richiesti per eseguire una funzione di business completa e discreta (ad es. controllare il credito di un cliente, calcolare la rata mensile di un prestito o elaborare una richiesta di mutuo). Le interfacce di servizio forniscono un legame debole, nel senso che possono essere chiamate con poca o nessuna conoscenza del modo in cui il servizio è implementato a livello sottostante, riducendo le dipendenze tra le applicazioni. Al di là dell'interfaccia di servizio, le applicazioni possono essere scritte in Java, Microsoft .Net, Cobol o in qualsiasi altro linguaggio di programmazione, fornite come pacchetti di applicazioni enterprise da un fornitore (ad es. SAP), applicazioni SaaS (ad es. Salesforce CRM) o ottenute come applicazioni open source.

Le interfacce di servizio sono spesso definite utilizzando il linguaggio WSDL (Web Service Definition Language), una struttura di tag standard basata su xml (Extensible Markup Language). I servizi vengono esposti utilizzando protocolli di rete standard, ad esempio SOAP (Simple Object Access Protocol)/HTTP o JSON/HTTP, per inviare richieste di lettura o modificare i dati. La governance dei servizi controlla il ciclo di vita dello sviluppo e nella fase appropriata i servizi vengono pubblicati in un registro in modo che gli sviluppatori li possano trovare e riutilizzare rapidamente per assemblare nuove applicazioni o processi di business.

Pur potendo essere creati da zero, i servizi spesso vengono generati esponendo funzioni di sistemi legacy di registrazione. I business possono decidere di anteporre ai sistemi legacy un'interfaccia di servizio basata su standard, utilizzare l'ESB per connettersi direttamente al sistema legacy con un adattatore o un connettore oppure lasciare che l'applicazione fornisca la propria api. In ogni caso, l'ESB scherma la nuova applicazione dall'interfaccia legacy. Esegue la trasformazione e l'instradamento necessari per connettersi al servizio del sistema legacy.

È possibile implementare una SOA senza architettura ESB, ma questo equivarrebbe a disporre di un insieme disarticolato di servizi. Ogni proprietario dell'applicazione sarebbe costretto a connettersi direttamente al servizio di cui ha bisogno ed eseguire le necessarie trasformazioni dei dati per adeguarsi a ciascuna delle interfacce di servizio. Questa soluzione è alquanto laboriosa (anche se le interfacce sono riutilizzabili) e comporta ulteriori complicazioni nella successiva manutenzione, poiché ogni connessione è di tipo punto a punto.