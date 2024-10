È importante aggiornare le applicazioni legacy per garantire la crescita del business e stare al passo con il panorama aziendale in continua evoluzione. IBM Instana Observability e IBM Turbonomic possono aiutarti a raggiungere questo obiettivo, con piattaforme progettate per ottimizzare l'osservabilità, la scalabilità e le prestazioni.

La piattaforma di osservabilità in tempo reale completamente automatizzata di IBM Instana contestualizza i dati sulle prestazioni per fornire una rapida identificazione e aiutare a prevenire e correggere i problemi. Instana va oltre le tradizionali soluzioni APM democratizzando l'osservabilità in modo che tutti i reparti DevOps, SRE, ingegneria della piattaforma, ITOps e sviluppo possano ottenere i dati desiderati con il contesto necessario.

IBM Turbonomic è una piattaforma di ottimizzazione delle prestazioni e dei costi per cloud pubblici, privati e ibridi, con funzioni che offrono alle organizzazioni una visualizzazione full stack, un'automazione intelligente e insight basati sull'AI. Turbonomic consente di automatizzare in modo continuo e senza l'intervento umano le azioni critiche in tempo reale, così da garantire in modo proattivo un utilizzo più efficiente delle risorse di calcolo, di archiviazione e di rete per le app a ogni livello dello stack. Ciò consente di eliminare l'overprovisioning delle risorse e di utilizzare solo ciò che serve, con conseguente riduzione delle spese per il cloud e un ROI più solido.