Integrazione delle applicazioni a confronto con l'integrazione dei dati

La gestione dei dati è al centro dell'integrazione delle applicazioni e dell'integrazione dei dati. Entrambe hanno lo stesso obiettivo: rendere i dati più accessibili e funzionali per l'utente finale.
Entrambe traducono diverse fonti di dati e le trasformano in un nuovo set completo di dati. E sia l'integrazione delle applicazioni che l'integrazione dei dati sono in genere basate sul cloud e offrono l'accessibilità e la scalabilità offerte dal cloud computing.
Per quanto riguarda i casi d'uso, tuttavia, questi tipi di integrazioni differiscono in vari modi. L'integrazione dei dati viene in genere eseguita in batch incentrati sulla creazione di un nuovo set di dati in grado di rivelare insight aziendali. L'integrazione delle applicazioni viene utilizzata per creare workflow migliori nelle operazioni quotidiane.
L'integrazione delle applicazioni crea connettori tra due o più applicazioni in modo che possano funzionare tra loro.
Unificando i workflow delle app e unendo i dati in tempo reale, l'integrazione elimina i silos e aumenta l'efficienza in tutta l'organizzazione. Ad esempio, un'azienda potrebbe voler integrare uno strumento di messaggistica istantanea come Slack con Salesforce per un follow-up più rapido ed efficiente sui lead. Qui, l'integrazione delle applicazioni consente agli utenti di condividere senza problemi le informazioni tra i due.
L'integrazione delle applicazioni è anche un modo per le aziende di connettere applicazioni cloud e SaaS a sistemi legacy e on-premise in modo che i dipendenti possano utilizzare strumenti e tecnologia più recenti con i sistemi esistenti.
I benefici dell'integrazione delle applicazioni includono quanto segue:
Per saperne di più sull'integrazione delle applicazioni aziendali (chiamata anche integrazione aziendale), leggi "Integrazione aziendale: cos'è e perché è importante".
L'integrazione dei dati è il processo di acquisizione di dati da diverse fonti e formati e di combinazione in un unico set di dati.
Ma l'integrazione dei dati va oltre lo spostamento dei dati da un database all'altro: è anche il processo per rendere i dati più utilizzabili. L'integrazione dei dati prende dati strutturati e dati non strutturati da fonti eterogenee per creare nuovi set di dati di valore. Questo migliora le funzionalità dei tuoi analytics, consentendoti di comprendere meglio le operazioni e di identificare nuove opportunità di innovazione.
La funzione più elementare dell'integrazione dei dati è prendere i dati da una fonte, trasformarli in un formato riconosciuto da un'altra applicazione e caricarli nell'applicazione. Tuttavia, le moderne esigenze di integrazione dei dati hanno spinto le funzionalità oltre l'estrazione, la trasformazione e il caricamento (ETL). L'integrazione in batch, l'integrazione in tempo reale e l'utilizzo dell'automazione per risolvere gli errori stanno aiutando le aziende ad abbattere i silos e a ottenere il massimo dai propri dati oggi.
I benefici dell'integrazione dei dati includono quanto segue:
Le differenze principali sono la velocità con cui i dati vengono trasformati e la quantità di dati coinvolti. L'integrazione delle applicazioni funziona in tempo reale con set di dati più piccoli, in modo che le aziende possano rispondere rapidamente alle nuove informazioni o ai problemi di prestazioni non appena si presentano. Inoltre, consente alle persone di tutta l'azienda di avere accesso istantaneo alle stesse informazioni all'interno dell'app, anche se le informazioni vengono aggiornate in luoghi diversi.
L'integrazione dei dati viene in genere eseguita in batch, spesso dopo il completamento dei processi, per eliminare le ridondanze e garantire la qualità dei dati. In genere, l'integrazione dei dati riguarda grandi set di dati inattivi; avviene quando il processo che ha creato i dati è stato completato. L'integrazione delle applicazioni, invece, serve per integrare dati in tempo reale tra due o più applicazioni.
Differiscono anche nel modo in cui sono gestite a livello organizzativo. Le integrazioni delle applicazioni sono gestite da DevOps come parte delle operazioni complessive di sviluppo software dell'azienda. Il loro ruolo è collegare le applicazioni per creare workflow efficienti, tramite piattaforme di integrazione esistenti o costruendo un'integrazione personalizzata. L'integrazione dei dati è supervisionata da DataOps, che si concentra esclusivamente sulla gestione e l'orchestrazione dei dati per scopi aziendali.
In generale, l'integrazione dei dati viene utilizzata quando le organizzazioni devono combinare e analizzare dati statici, mentre l'integrazione delle applicazioni è la soluzione migliore per quando deve interagire con dati che cambiano in tempo reale.
Prendiamo ad esempio la business intelligence. Quando si utilizzano set di big data, l'integrazione dei dati garantirà che i dati siano coerenti e accessibili agli analytics in una visione d'insieme. L'integrazione dei dati analizza con precisione forme di dati eterogenee, offrendo nuovi insight che le aziende possono utilizzare per migliorare le operazioni.
L'integrazione delle applicazioni è indicata nei casi in cui la velocità è essenziale. Sebbene l'integrazione dei dati garantisca la precisione, è molto più lenta dell'integrazione delle applicazioni. L'acquisizione dei dati tramite l'applicazione, che si tratti di dati dei clienti o di input dal reparto di produzione, significa che puoi tradurli in altri strumenti e app attraverso l'integrazione delle applicazioni e agire immediatamente in vari modi. Avere un maggiore accesso ai dati provenienti da fonti eterogenee in un'unica vista aiuta ad ampliare le possibilità di innovazione.
L'integrazione delle applicazioni viene in genere utilizzata per fare quanto segue:
L'integrazione dei dati viene solitamente utilizzata per fare quanto segue:
La principale offerta di integrazione delle applicazioni di IBM è IBM Cloud Pak for Integration e la sua principale offerta di integrazione dei dati è IBM Cloud Pak for Data. Entrambi includono funzionalità di automazione, tra cui la mappatura dei processi, l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi predittiva. Questo aiuta a rendere le tue integrazioni più efficienti e dà al tuo team più tempo per lavorare su iniziative di alto livello.
