Integrazione delle applicazioni a confronto con l'integrazione dei dati

L'integrazione dei dati è il processo di acquisizione di dati da diverse fonti e formati e di combinazione in un unico set di dati.

Ma l'integrazione dei dati va oltre lo spostamento dei dati da un database all'altro: è anche il processo per rendere i dati più utilizzabili. L'integrazione dei dati prende dati strutturati e dati non strutturati da fonti eterogenee per creare nuovi set di dati di valore. Questo migliora le funzionalità dei tuoi analytics, consentendoti di comprendere meglio le operazioni e di identificare nuove opportunità di innovazione.

La funzione più elementare dell'integrazione dei dati è prendere i dati da una fonte, trasformarli in un formato riconosciuto da un'altra applicazione e caricarli nell'applicazione. Tuttavia, le moderne esigenze di integrazione dei dati hanno spinto le funzionalità oltre l'estrazione, la trasformazione e il caricamento (ETL). L'integrazione in batch, l'integrazione in tempo reale e l'utilizzo dell'automazione per risolvere gli errori stanno aiutando le aziende ad abbattere i silos e a ottenere il massimo dai propri dati oggi.

I benefici dell'integrazione dei dati includono quanto segue: