Che cos'è l'integrazione aziendale?

Nel complesso, l'integrazione aziendale è fondamentale per migliorare i processi interni e le attività aziendali, nonché per la concettualizzazione, l'implementazione e la distribuzione di applicazioni critiche. Condividendo informazioni importanti, semplificando i processi e massimizzando le opportunità, le aziende possono migliorare la loro scalabilità operativa e aumentare la loro copertura e i ricavi.

Condividere informazioni critiche

L'integrazione aziendale facilita il flusso di dati all'interno di informazioni e sistemi operativi complessi, fornendo un livello middleware che funge da interfaccia comune tra ogni applicazione, sistema e servizio separati. Semplifica lo scambio di dati tra varie applicazioni e tra più utenti che si affidano a essi, rendendo facile per uno sviluppatore di applicazioni scambiare dati o esporre le interfacce senza dover comprendere le altre applicazioni e sistemi, sapere dove sono in esecuzione o prevedere cosa potrebbe andare storto.

Semplificare i processi IT

L'integrazione aziendale consente una collaborazione senza interruzioni, combinando funzionalità e scambio di informazioni tra più applicazioni. La loro interconnessione aiuta a semplificare i processi IT in modo da facilitare la vita degli utenti e delle organizzazioni. In particolare, consente agli utenti di accedere ai dati più velocemente e aiuta le organizzazioni IT a semplificare in modo efficiente l'integrazione e i servizi dei dati. Questa semplificazione modernizza la creazione e l'uso di modelli di integrazione aziendale come servizi gateway, code di messaggi, trasferimento di file ed Enterprise Service Bus (ESB) consentendone la creazione, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione attraverso processi Agile e automatizzati.

Massimizzare le opportunità

L'integrazione aziendale aiuta anche i team a lavorare in modo proattivo per sfruttare esigenze e opportunità aziendali nuove o in evoluzione. Ottenendo il controllo di tutti i punti di accesso ai dati, i team possono identificare e adattarsi rapidamente a eventi sensibili al fattore tempo, come cambiamenti imprevisti delle politiche o nuove procedure di gestione delle applicazioni senza dover modificare le applicazioni stesse. In definitiva, rispondendo alle loro esigenze di integrazione, i team hanno la possibilità di ideare, implementare e semplificare più soluzioni di integrazione sfruttando un approccio comune per la collaborazione e lo scambio di informazioni.