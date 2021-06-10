Che cos'è l'integrazione aziendale?

Per essere altamente efficace e qualitativamente agile, la sua metodologia di integrazione deve utilizzare l'automazione utilizzando diversi stili di integrazione, ognuno dei quali riutilizzabile e pratico.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
L'integrazione aziendale è l'uso di diversi approcci di integrazione, tra cui la gestione delle API, l'integrazione delle applicazioni e la messaggistica per utilizzare i servizi e gli asset aziendali al fine di esporli come API o collegarli come servizi. Questo consente alle organizzazioni di integrare, unificare e standardizzare senza problemi le funzionalità core business in diversi ambienti IT. In particolare, l'integrazione aziendale consente di eseguire facilmente le seguenti operazioni:
Nel complesso, l'integrazione aziendale è fondamentale per migliorare i processi interni e le attività aziendali, nonché per la concettualizzazione, l'implementazione e la distribuzione di applicazioni critiche. Condividendo informazioni importanti, semplificando i processi e massimizzando le opportunità, le aziende possono migliorare la loro scalabilità operativa e aumentare la loro copertura e i ricavi.
L'integrazione aziendale facilita il flusso di dati all'interno di informazioni e sistemi operativi complessi, fornendo un livello middleware che funge da interfaccia comune tra ogni applicazione, sistema e servizio separati. Semplifica lo scambio di dati tra varie applicazioni e tra più utenti che si affidano a essi, rendendo facile per uno sviluppatore di applicazioni scambiare dati o esporre le interfacce senza dover comprendere le altre applicazioni e sistemi, sapere dove sono in esecuzione o prevedere cosa potrebbe andare storto.
L'integrazione aziendale consente una collaborazione senza interruzioni, combinando funzionalità e scambio di informazioni tra più applicazioni. La loro interconnessione aiuta a semplificare i processi IT in modo da facilitare la vita degli utenti e delle organizzazioni. In particolare, consente agli utenti di accedere ai dati più velocemente e aiuta le organizzazioni IT a semplificare in modo efficiente l'integrazione e i servizi dei dati. Questa semplificazione modernizza la creazione e l'uso di modelli di integrazione aziendale come servizi gateway, code di messaggi, trasferimento di file ed Enterprise Service Bus (ESB) consentendone la creazione, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione attraverso processi Agile e automatizzati.
L'integrazione aziendale aiuta anche i team a lavorare in modo proattivo per sfruttare esigenze e opportunità aziendali nuove o in evoluzione. Ottenendo il controllo di tutti i punti di accesso ai dati, i team possono identificare e adattarsi rapidamente a eventi sensibili al fattore tempo, come cambiamenti imprevisti delle politiche o nuove procedure di gestione delle applicazioni senza dover modificare le applicazioni stesse. In definitiva, rispondendo alle loro esigenze di integrazione, i team hanno la possibilità di ideare, implementare e semplificare più soluzioni di integrazione sfruttando un approccio comune per la collaborazione e lo scambio di informazioni.
L'integrazione aziendale crea opportunità per una crescita organizzativa significativa. Creando e automatizzando ecosistemi API, puoi migliorare notevolmente la produttività dei team e aumentare la tua portata per scalare le tue entrate. Ecco due esempi di progetti di integrazione di successo da cui trarre ispirazione.
MNG Kargo, una delle principali società di trasporto e consegna in Turchia, ha visto un aumento degli affari durante il recente boom dell'e-commerce. Per soddisfare la crescente domanda, hanno fatto quanto segue:
Il loro prossimo passo: i microservizi. La domanda digitale continua ad aumentare, ma il processo di carico è complesso e difficile da adattare. I microservizi possono aiutare in questo.
La Helsinki Regional Transport Authority (HSL) è responsabile del trasporto pubblico per 1.500.000 persone nella regione metropolitana di Helsinki. Quando hanno avuto bisogno di aggiornare il loro sistema di biglietteria, hanno fatto quanto segue:
Prossimo passo: intelligenza artificiale (AI). Raccolgono grandi quantità di dati ogni giorno e non vedono l'ora di iniziare a utilizzarli per personalizzare applicazioni o servizi web.
La principale piattaforma di integrazione aziendale di IBM è IBM® Cloud Pak for Integration. Include strumenti di API management, integrazione delle applicazioni, event streaming, il trasferimento di dati ad alta velocità, la sicurezza end-to-end e la messaggistica aziendale. Con essa, potrai usufruire dei seguenti vantaggi:
Per maggiori informazioni sull'approccio di IBM all'integrazione, visita la nostra pagina sulle soluzioni di cloud integration.
Scopi come i CEO possono utilizzare l'AI generativa per automatizzare l'IT e migliorare le prestazioni aziendali.
Automatizzando le operazioni, i team possono garantire in modo efficace e continuo prestazioni ottimali delle applicazioni a costi contenuti.
Scopri come riposizionare i tuoi team IT e integrare l'AI e l'automazione IT nella tua organizzazione per promuovere il successo aziendale.
Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.
Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.
Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.