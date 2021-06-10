Tag
Analisi

Integrazione aziendale: cos'è e perché è importante

Due colleghi discutono di un progetto

Scopri perché l'integrazione aziendale è fondamentale per lo sviluppo di una strategia aziendale di successo.

Per essere altamente efficace e qualitativamente agile, la sua metodologia di integrazione deve utilizzare l'automazione utilizzando diversi stili di integrazione, ognuno dei quali riutilizzabile e pratico.

 

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Che cos'è l'integrazione aziendale?

L'integrazione aziendale è l'uso di diversi approcci di integrazione, tra cui la gestione delle API, l'integrazione delle applicazioni e la messaggistica per utilizzare i servizi e gli asset aziendali al fine di esporli come API o collegarli come servizi. Questo consente alle organizzazioni di integrare, unificare e standardizzare senza problemi le funzionalità core business in diversi ambienti IT. In particolare, l'integrazione aziendale consente di eseguire facilmente le seguenti operazioni:

  • Scoprire servizi, applicazioni e dati preziosi
  • Accedere ed esporre le funzioni delle applicazioni tramite API
  • Connettere più servizi aziendali
  • Monitorare i cicli di vita e la governance delle applicazioni
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Perché l'integrazione aziendale è importante?

Nel complesso, l'integrazione aziendale è fondamentale per migliorare i processi interni e le attività aziendali, nonché per la concettualizzazione, l'implementazione e la distribuzione di applicazioni critiche. Condividendo informazioni importanti, semplificando i processi e massimizzando le opportunità, le aziende possono migliorare la loro scalabilità operativa e aumentare la loro copertura e i ricavi.

Condividere informazioni critiche

L'integrazione aziendale facilita il flusso di dati all'interno di informazioni e sistemi operativi complessi, fornendo un livello middleware che funge da interfaccia comune tra ogni applicazione, sistema e servizio separati. Semplifica lo scambio di dati tra varie applicazioni e tra più utenti che si affidano a essi, rendendo facile per uno sviluppatore di applicazioni scambiare dati o esporre le interfacce senza dover comprendere le altre applicazioni e sistemi, sapere dove sono in esecuzione o prevedere cosa potrebbe andare storto.

Semplificare i processi IT

L'integrazione aziendale consente una collaborazione senza interruzioni, combinando funzionalità e scambio di informazioni tra più applicazioni. La loro interconnessione aiuta a semplificare i processi IT in modo da facilitare la vita degli utenti e delle organizzazioni. In particolare, consente agli utenti di accedere ai dati più velocemente e aiuta le organizzazioni IT a semplificare in modo efficiente l'integrazione e i servizi dei dati. Questa semplificazione modernizza la creazione e l'uso di modelli di integrazione aziendale come servizi gateway, code di messaggi, trasferimento di file ed Enterprise Service Bus (ESB) consentendone la creazione, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione attraverso processi Agile e automatizzati.

Massimizzare le opportunità

L'integrazione aziendale aiuta anche i team a lavorare in modo proattivo per sfruttare esigenze e opportunità aziendali nuove o in evoluzione. Ottenendo il controllo di tutti i punti di accesso ai dati, i team possono identificare e adattarsi rapidamente a eventi sensibili al fattore tempo, come cambiamenti imprevisti delle politiche o nuove procedure di gestione delle applicazioni senza dover modificare le applicazioni stesse. In definitiva, rispondendo alle loro esigenze di integrazione, i team hanno la possibilità di ideare, implementare e semplificare più soluzioni di integrazione sfruttando un approccio comune per la collaborazione e lo scambio di informazioni.

Quali sono gli elementi chiave dell'integrazione aziendale?

  • Le application programming interface (API) elaborano i trasferimenti di dati tra sistemi diversi. Situati tra un'applicazione e un server web, consentono alle aziende di condividere i dati e le funzionalità delle loro applicazioni con sviluppatori terzi, business partner e reparti interni. Poiché le API sono sempre più utilizzate per accedere ed esporre dati in tempo reale, questa funzionalità può essere estesa a più fonti, come i dati pubblicati come eventi.
  • L'integrazione delle applicazioni è la possibilità di singole applicazioni, ciascuna progettata per uno scopo specifico, di funzionare in modo collaborativo. Facilitando la condivisione dei dati e la combinazione dei workflow e dei processi, le organizzazioni possono trarre beneficio dalle integrazioni che modernizzano le infrastrutture senza doverle rielaborare. Inoltre, l'integrazione delle applicazioni aiuta i sistemi on-premise e i sistemi aziendali basati su cloud come CRM e ERP a interagire con successo senza modifiche importanti alle applicazioni esistenti.
  • La messaggistica aiuta a fornire resilienza e prestazioni agli ambienti IT che comprendono sistemi cloud e on-premise. La messaggistica deve superare i confini della rete per fornire una consegna affidabile preservando l'integrità dei messaggi a livello di rete, la protezione dei dati e la conformità normativa tramite funzioni avanzate di sicurezza.
  • Gli eventi sono registrazioni di azioni o cambiamenti. Quando un'applicazione o un servizio esegue un'azione o subisce una modifica rispetto alla funzionalità di un'altra applicazione o servizio, la prima pubblica un evento. Altre applicazioni o servizi possono rilevare la pubblicazione dell'evento. Possono quindi elaborare l'evento, eseguire una o più azioni reciproche o semplicemente ignorare l'evento.
  • I dati, e in particolare quelli operativi reali, consentono il miglioramento continuo (CI) dell'architettura aziendale. I dati vengono utilizzati anche per valutare la criticità e l'utilizzo delle integrazioni e determinarne lo stato target. Una volta analizzati, i dati rivelano i modelli di integrazione target consigliati (ad esempio architettura orientata ai servizi (SOA), basata sugli eventi, basata sui messaggi, ecc.), le possibilità di consolidamento e altri input che aiutano a definire lo stato di integrazione target.

Come posso utilizzarla nella mia azienda?

L'integrazione aziendale crea opportunità per una crescita organizzativa significativa. Creando e automatizzando ecosistemi API, puoi migliorare notevolmente la produttività dei team e aumentare la tua portata per scalare le tue entrate. Ecco due esempi di progetti di integrazione di successo da cui trarre ispirazione.

MNG Kargo

MNG Kargo, una delle principali società di trasporto e consegna in Turchia, ha visto un aumento degli affari durante il recente boom dell'e-commerce. Per soddisfare la crescente domanda, hanno fatto quanto segue:

  • Ha utilizzato IBM® API Management per automatizzare le connessioni basate su API con i partner.
  • Ha utilizzato il secure gateway di IBM per lanciare un API developer portal che può stabilire connessioni con i fornitori di e-commerce, consentendo un flusso di dati senza interruzioni dalla vendita alla consegna.
  • Ha aggiunto un pizzico di innovazione. Ha ospitato un hackathon in cui sviluppatori di terze parti hanno proposto soluzioni (e codice) per migliorare il servizio.

Il loro prossimo passo: i microservizi. La domanda digitale continua ad aumentare, ma il processo di carico è complesso e difficile da adattare. I microservizi possono aiutare in questo.

Autorità del traffico regionale di Helsinki

La Helsinki Regional Transport Authority (HSL) è responsabile del trasporto pubblico per 1.500.000 persone nella regione metropolitana di Helsinki. Quando hanno avuto bisogno di aggiornare il loro sistema di biglietteria, hanno fatto quanto segue:

  • Ha utilizzato IBM® Cloud Pak for Integration per connettere le proprie applicazioni e i dati direttamente a vari sistemi in tutta l'azienda.
  • È passata dalle tradizionali macchine virtuali ai microservizi con Red Hat OpenShift.
  • Ha completato la migrazione del sistema (durante una pandemia) senza interruzioni non pianificate.

Prossimo passo: intelligenza artificiale (AI). Raccolgono grandi quantità di dati ogni giorno e non vedono l'ora di iniziare a utilizzarli per personalizzare applicazioni o servizi web.

Integrazione aziendale e IBM

La principale piattaforma di integrazione aziendale di IBM è IBM® Cloud Pak for Integration. Include strumenti di API management, integrazione delle applicazioni, event streaming, il trasferimento di dati ad alta velocità, la sicurezza end-to-end e la messaggistica aziendale. Con essa, potrai usufruire dei seguenti vantaggi:

  • Integrazione più efficiente utilizzando l'automazione nelle tue integrazioni.
  • Miglioramento della qualità dell'integrazione con l'AI che impara dai tuoi dati.
  • Utilizzo di più stili di integrazione, il tutto all'interno di un'unica offerta.

Per maggiori informazioni sull'approccio di IBM all'integrazione, visita la nostra pagina sulle soluzioni di cloud integration.

Autore

IBM Cloud Education Team

IBM Cloud Education
Soluzioni correlate
IBM Turbonomic

Scala automaticamente l'infrastruttura IT esistente per prestazioni più elevate a costi inferiori.

 Esplora IBM Turbonomic
Soluzioni AIOps

Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per favorire eccezionali prestazioni di business.

 Esplora le soluzioni AIOps
Servizi di consulenza per l'automazione

Vai oltre la semplice automazione delle attività per gestire processi di alto profilo, rivolti ai clienti e in grado di generare entrate con adozione e scalabilità integrate.

 Scopri i servizi di consulenza per l'automazione
Fai il passo successivo

Scopri come l'AI per le operazioni IT fornisce gli insight necessari per ottenere prestazioni aziendali eccezionali.

 Scopri Turbonomic Esplora le soluzioni AIOps