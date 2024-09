Confronto tra code di messaggi e modelli pub/sub

Le code di messaggi utilizzano un pattern di messaggistica point-to-point, in cui un'applicazione (chiamata mittente) invia un messaggio alla coda e un'altra applicazione (chiamata destinatario) riceve il messaggio dalla coda e lo utilizza. È necessario che vi sia una relazione uno a uno tra il mittente e il destinatario e ogni messaggio deve essere utilizzato solo una volta.

Se le tue applicazioni richiedono la distribuzione dei messaggi verso più utilizzatori, è possibile combinare più code di messaggi o utilizzare un modello di messaggistica di pubblicazione/sottoscrizione (publish/subscribe, pub/sub).

Nella messaggistica pub/sub, l'applicazione che produce il messaggio è chiamata "publisher" (ossia "editore") e le applicazioni che lo utilizzano sono i "subscriber" (ossia "iscritti"). Ogni messaggio viene pubblicato su un argomento e ogni applicazione che si iscrive a tale argomento ottiene una copia di tutti i messaggi pubblicati ad esso relativi.

La maggior parte delle soluzioni middleware di messaggistica supporta sia la coda dei messaggi (point-to-point) che i modelli di messaggistica pub/sub.

Confronto tra coda di messaggi e bus di messaggi

Un bus di messaggi, un tipo di enterprise service bus o ESB, consente ai servizi di accedere ai dati ovunque, garantendo al tempo stesso che rimangano disgiunti e funzionanti in modo indipendente all'interno di un'architettura di sistemi distribuiti. Quando si utilizza un bus di messaggi, tutti i servizi o le applicazioni devono condividere tipi di dati comuni, un set di comandi comune e protocolli di comunicazione comuni (sebbene possano essere scritti in linguaggi diversi). Gli utilizzatori potranno decidere come utilizzare i messaggi.

Se applicazioni disgiunte devono comunicare tramite un bus di messaggi, i messaggi devono essere trasformati in modo che siano tutti dello stesso tipo. Al contrario, le code di messaggi trasportano i messaggi, indipendentemente dal fatto che siano dello stesso tipo o di tipo diverso.

Confronto tra code di messaggi e servizi web

Le applicazioni possono comunicare direttamente tramite servizi web o API basate su protocolli standard, come SOAP (Simple Object Access Protocol) o HTTP, anziché tramite middleware di messaggistica. I servizi web sono ampiamente utilizzati nei sistemi distribuiti e relativamente semplici da implementare, il che li rende una valida alternativa alle code di messaggi in determinati casi e scenari di utilizzo.

A differenza delle code di messaggi, tuttavia, i servizi web non possono garantire il recapito dei messaggi. Se si verifica un malfunzionamento del server o della connessione, sarà necessario creare una funzionalità per la gestione dell'errore che sia interna al client. I servizi web inoltre non sono dotati di modelli di distribuzione pub/sub. Il middleware di messaggistica assicura una maggiore tolleranza d'errore e una migliore capacità di gestire traffico intenso o picchi di attività.

Per ulteriori informazioni su quando utilizzare le API, quando utilizzare la messaggistica o quando utilizzare entrambi, vedi "Un'introduzione alle API e alla messaggistica".

Confronto tra coda di messaggi e database

In determinate condizioni, è possibile utilizzare i database come alternativa alle code di messaggi, ma il più delle volte servono a scopi diversi e non sono prontamente intercambiabili. I database sono più comunemente utilizzati per lo storage e consentono di accedere più volte alle stesse informazioni. Le code di messaggi non possono essere utilizzate per scopi di storage. Una volta utilizzato, un messaggio viene eliminato dalla coda.

La progettazione di funzionalità simili a code di messaggi in un database è possibile, ma richiede un grande impegno e conoscenza in materia di codifica. I database possono essere utilizzati solo per replicare strutture di code semplici e non sono scalabili per applicazioni più grandi.

Per ulteriori informazioni sui database e sulle relative funzionalità, consulta "A Brief Overview of the Database Landscape".