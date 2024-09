MNG capiva che il segreto della crescita nel mercato dell'e-commerce è una moderna e flessibile integrazione delle applicazioni. L'azienda utilizza le soluzioni IBM® Cloud Pak for Integration per connettersi a nuovi venditori e nuovi punti di distribuzione e incorporare inedite funzionalità per servizi migliorati, comprese consegne più rapide.

IBM Cloud Pak Software consente a MNG di adottare un modello di integrazione cloud ibrido, offrendo fra l'altro il potenziale per lo sviluppo cloud-native e architetture di microservizio per la massima flessibilità e scalabilità. "I punti di integrazione stanno aumentando", afferma Yalcin. "Tutti stanno passando al digitale e anche la domanda è in espansione. Ma il processo di trasporto delle merci è complesso, con cinque o sei passaggi principali, ed è difficile da adattare. Quindi la nostra prossima mossa è convertirci ai microservizi. Non ci siamo ancora, ma è il nostro obiettivo”.

Altre funzionalità di IBM Cloud Pak for Integration sono già critiche per la trasformazione di MNG. Prima, stabilire connessioni basate su API con i partner era in gran parte un processo manuale. Le richieste di assistenza dovevano essere inviate via e-mail. Per ogni partner, MNG doveva creare un codice univoco e garantire l'autenticazione. Con 3.000 partner di e-commerce, queste attività si sono sommate. Ora, utilizzando il componente di gestione API della soluzione IBM Cloud Pak, sono automatizzate e MNG è in grado di gestire tutte le API esistenti e di crearne di nuove da un'unica piattaforma.