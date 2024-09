TietoEVRY ha consigliato a Heikkinen di spostare il motore di ticket e servizio di HL da IBM® Integration Bus a IBM Cloud Pak for Integration, ottimizzato per l'implementazione su Red Hat® OpenShift® su qualsiasi ambiente cloud o IT.

Non solo la transizione al nuovo software sarebbe stata senza difetti, ma avrebbe anche messo HSL nella posizione giusta per una futura espansione nella containerizzazione.“Sapevamo già che la tecnologia IBM è eccezionale, quindi è stata una progressione naturale passare a IBM Cloud Pak.È il primo passo in un lungo percorso verso la digitalizzazione e il cloud”, afferma Heikkinen.