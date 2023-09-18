Che cos'è l'integrazione dei dati?

Esistono diversi tipi di integrazione dei dati, ognuno con i propri punti di forza e di debolezza. La scelta del metodo di integrazione dei dati più appropriato dipende da fattori quali le esigenze di dati dell'organizzazione, il panorama tecnologico, i requisiti prestazionali e i vincoli di budget.

Extract, Transform, Load (ETL) implica l'estrazione dei dati dalla fonte, il caricamento in un database o in un data warehouse e successivamente la loro trasformazione in un formato adatto alle esigenze aziendali. Questa operazione potrebbe comportare la pulizia, l'aggregazione o il riepilogo dei dati. Le pipeline di dati ELT sono comunemente utilizzate nei progetti di big data e nell'elaborazione in tempo reale, dove la velocità e la scalabilità sono fondamentali.



Il processo ELT si basa in larga misura sulla potenza e sulla scalabilità dei moderni sistemi di data storage. Caricando i dati prima di trasformarli, ELT sfrutta appieno la potenza di calcolo di questi sistemi. Questo approccio consente un trattamento dei dati più rapido e una gestione dei dati più flessibile rispetto ai metodi tradizionali.



Con extract, transform, load (ETL), i dati vengono trasformati prima di caricarli nel sistema di storage dei dati, e ciò significa che la trasformazione avviene all'esterno del sistema di storage dei dati, in genere in un'area di staging separata.



In termini di prestazioni, l'ELT ha spesso il sopravvento in quanto sfrutta la potenza dei moderni sistemi di data storage. D'altra parte, le pipeline di dati ETL possono essere una scelta migliore in scenari in cui la qualità e la coerenza dei dati sono fondamentali, poiché il processo di trasformazione può includere rigorose fasi di pulizia e convalida dei dati.



L'integrazione dei dati in tempo reale comporta l'acquisizione e il trattamento dei dati nel momento in cui diventano disponibili nei sistemi di origine, per poi integrarli immediatamente nel sistema di destinazione. Questo metodo di streaming dei dati è utilizzato di solito in scenari in cui sono richiesti insight al minuto, come l'analisi in tempo reale, il rilevamento delle frodi e il monitoraggio.



Una forma di integrazione dei dati in tempo reale, Change Data Capture (CDC), applica gli aggiornamenti apportati ai dati nei sistemi di origine ai data warehouse e ad altri repository. Queste modifiche possono quindi essere applicate a un altro repository di dati o rese disponibili in un formato utilizzabile da ETL, ad esempio, o altri tipi di strumenti di integrazione dei dati.



L'integrazione delle applicazioni (API) implica l'integrazione dei dati tra diverse applicazioni software per garantire un flusso di dati e un'interoperabilità senza interruzioni. Questo metodo di integrazione dei dati è comunemente usato in scenari in cui app diverse devono condividere dati e lavorare insieme, ad esempio garantire che il sistema delle Risorse Umane abbia gli stessi dati del sistema Finanze.



La virtualizzazione dei dati implica la creazione di un livello virtuale che fornisce una visione unificata dei dati provenienti da diverse fonti, indipendentemente da dove risiedono fisicamente i dati. Consente agli utenti di accedere e interrogare i dati integrati su richiesta senza la necessità di spostare fisicamente i dati. È utile per gli scenari in cui l'agilità e l'accesso in tempo reale ai dati integrati sono fondamentali.

Con l'integrazione federata dei dati, i dati rimangono nei sistemi di origine originali e le query vengono eseguite su questi sistemi eterogenei in tempo reale per recuperare le informazioni richieste. È più adatto per scenari in cui i dati non devono essere spostati fisicamente e possono essere virtualmente integrati per l'analisi. Sebbene l'integrazione federata riduca la deduplica dei dati, potrebbe comportare dei problemi di prestazioni.