Dai valore a ogni messaggio Connetti applicazioni e microservizi in data center privati, in ambienti ibridi o multicloud e nell'edge della tua azienda. Sfrutta il valore dei dati mission-critical esistenti per ottenere insight quasi in tempo reale. IBM® MQ è in grado di proteggere la tua azienda da dati errati e da errori delle applicazioni grazie al recapito dei messaggi "exactly-once". Scopri le novità di MQ e scarica l'ultima release Maggiori informazioni Elementi essenziali per gli sviluppatori Maggiori informazioni

Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a IBM MQ 90% Il 90% delle prime 100 aziende della classifica Forbes Global 2000 del 2022 Vedi l'elenco 70% Il 70% delle prime 10 aziende del settore sanitario della classifica Forbes Global 2000 del 2022 Vedi l'elenco 80% L'80% delle prime 10 aziende del settore petrolio e gas della classifica Forbes Global 2000 del 2022 Vedi l'elenco 60% Il 60% delle prime 10 aziende del settore dei media della classifica Forbes Global 2000 del 2022 Vedi l'elenco

Benefici Proteggi il tuo business dai rischi A differenza dei concorrenti, IBM MQ non perde mai un messaggio e non invia mai un messaggio più di una volta. Messaggistica semplice multi-stile Collega sistemi diversi che consentono l'accodamento di messaggi, eventi o PubSub e l'esecuzione di transazioni. Assistenza tecnica 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno Un team IBM MQ dedicato è a tua disposizione per aiutarti, insieme a una vasta community di utenti. Messaggistica leader di mercato, ovunque Ottieni la stessa soluzione di messaggistica comprovata, sicura e ad alte prestazioni, in qualsiasi momento e ovunque la distribuisci. Messaggistica cloud-native sempre attiva L'infrastruttura minima e l'ingombro ridotto rendono MQ perfetto per implementazioni cloud-native a elevata disponibilità. Connettività sicura a livello aziendale Mantieni i dati al sicuro con comunicazioni protette da TLS, identity access management, sicurezza a livello di messaggi e altro ancora.

Caratteristiche di connettività Opzioni di distribuzione flessibili Effettua la distribuzione su cloud pubblico o privato in macchine virtuali o container su Docker, Kubernetes/Cri-O o Red Hat® OpenShift®. Cluster uniform Il bilanciamento del carico di lavoro automatizzato e intelligente consente di progettare le applicazioni in scala. Alta disponibilità, progettata per la semplicità Mantieni il tuo business attivo con un'elevata disponibilità, semplice da configurare e che offre tempi di recupero rapidi. Un modo per sbloccare il valore dei dati esistenti Sfrutta i dati mission-critical mentre fluiscono in azienda per alimentare l'analytics e l'AI. Progettato per la sicurezza Proteggi i dati dalle minacce con la gestione degli accessi degli utenti, le comunicazioni protette da TLS e altro ancora. Libertà di sviluppo Trai vantaggio da un ampio supporto di linguaggi, API e protocolli di messaggistica (incluso AMQP), oltre a semplici strumenti di gestione.

Connetti. Proteggi. Semplifica. Connettività universale semplice Implementa gestori di code in modo più rapido e semplice. Connetti le applicazioni per un trasferimento affidabile dei dati a livello aziendale. Viste complete delle tue risorse Visualizza e gestisci tutti i gestori di code da una singola console web IBM MQ, indipendentemente da dove i gestori sono distribuiti. Gestione intuitiva Amministra e monitora MQ nel modo che più si addice alle tue capacità. Utilizza le API REST, la console web, l'interfaccia della riga di comando (CLI) e altro ancora. Proteggi i dati di business Proteggi i dati con rigidi meccanismi di sicurezza, compresi l'access management, i certificati TLS e le opzioni di controllo. Prezzi adatti a tutte le tasche Utilizza il piano Lite gratuito per tutto il tempo che desideri e passa in qualsiasi momento al modello di distribuzione più adatto alle tue esigenze.

Recensioni

Le istituzioni finanziarie fanno un utilizzo massiccio di MQ, che risulta molto valido in ciò che fa. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Leggi il case study

Case study Rivenditore generi di alimentari Un rivenditore di generi alimentari trasferisce agevolmente 50 milioni di messaggi in tutto il paese ogni giorno. La Professional Provident Society Il cliente ha registrato un calo dell'80% delle azioni correttive come risultato degli audit e il 90% del codice di sistema è stato eliminato con IBM MQ Advanced.