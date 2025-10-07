L'MTTR include il tempo che intercorre tra il momento in cui si verifica il guasto e quando il sistema o l'apparecchiatura sono di nuovo completamente funzionanti, il che comprende il tempo necessario per rilevare il guasto, diagnosticare il problema e risolverlo. L'MTTR è una metrica importante da monitorare perché valuta la disponibilità e l'affidabilità dei sistemi e delle apparecchiature, la gravità degli incidenti e l'efficacia degli interventi di riparazione. Un MTTR elevato può comportare notevoli tempi di inattività non pianificati. Monitorando l'MTTR, le organizzazioni possono identificare le aree in cui devono migliorare i propri processi, identificare le tendenze dei guasti e prendere decisioni su come ottimizzare le proprie strategie di manutenzione.