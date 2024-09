Crittografia quantistica

Per stare al passo con i progressi della tecnologia e con attacchi informatici sempre più sofisticati, il campo della crittografia continua a evolversi. La crittografia quantistica è la scienza applicata per crittografare e trasmettere in modo sicuro i dati in base alle leggi naturali e immutabili della meccanica quantistica da utilizzare nella cybersecurity. Sebbene sia ancora in fase iniziale, la crittografia quantistica ha il potenziale per essere molto più sicura dei precedenti tipi di algoritmi crittografici e, teoricamente, anche impossibile da hackerare.

Crittografia post-quantum

Da non confondere con la crittografia quantistica, che si basa sulle leggi naturali della fisica per produrre crittosistemi sicuri, gli algoritmi crittografici post-quantum utilizzano diversi tipi di crittografia matematica per creare una crittografia a prova di quantum computing. Sebbene non sia ancora concreto, il quantum computing è un campo dell'informatica in rapida evoluzione che può aumentare esponenzialmente la potenza di elaborazione, facendo impallidire anche i supercomputer più veloci attualmente in funzione. Pur essendo ancora teorici, i prototipi hanno dimostrato che i quantum computer pratici potrebbero essere in grado di violare anche i sistemi di crittografia a chiave pubblica più sicuri entro i prossimi 10-50 anni.



Secondo il National Institute of Standards and Technology (link esterno a ibm.com), l'obiettivo della crittografia post-quantum (chiamata anche crittografia quantum-resistant o quantum-safe) è quello di "sviluppare sistemi crittografici sicuri contro sia i computer quantistici che quelli classici e che possano interagire con i protocolli e le reti di comunicazione esistenti”.

Le sei aree principali della crittografia quantum-safe sono: