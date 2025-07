Cos'è la sicurezza delle identità?

Le identità digitali sono alla base della sicurezza delle identità. Rappresentano utenti, dispositivi e app nei sistemi aziendali.

La sicurezza delle identità protegge queste entità digitali dall'accesso non autorizzato affinché i malintenzionati non possano abusare dei loro permessi per rubare dati, danneggiare asset o causare altri danni.

I tipi comuni di identità includono:

Identità utente: rappresentazioni digitali degli utenti umani, contenenti attributi come nome, ruolo, reparto e privilegi di accesso.

Identità delle macchine: identità associate a entità come applicazioni, servizi e dispositivi IoT.

Account di servizio: account speciali utilizzati dalle applicazioni per interagire con altri sistemi e servizi. Ad esempio, una soluzione di disaster recovery potrebbe utilizzare un account di servizio per estrarre backup da un database ogni notte.

Con l'adozione da parte delle organizzazioni di un maggior numero di servizi cloud e con l'aumento delle iniziative di automazione, le identità delle macchine e gli account dei servizi sono diventati più numerosi degli account degli utenti umani in molte reti. Secondo una stima, il rapporto tra identità non umane e umane in un'azienda tipica è di 10:1.1 La crescita dell'AI generativa e degli agenti AI potrebbe accelerare ulteriormente questa tendenza.

La sicurezza delle identità aiuta a mantenere la visibilità e il controllo in questo panorama di identità in espansione, facilitando l'accesso sicuro agli utenti autorizzati e riducendo la superficie di attacco dell'organizzazione.