Cos'è l'escalation dei privilegi?

Gli hacker che conducono attacchi di escalation dei privilegi iniziano ottenendo l'accesso a un account utente o ospite di livello basso. Una volta all'interno del sistema, sfruttano le vulnerabilità e le lacune nelle difese di cybersecurity per aumentare i loro privilegi.

Gli attori delle minacce iniziano con gli account di livello inferiore perché sono più facili da sabotare. Solitamente esistono sono più account di basso livello che account utente privilegiati, il che significa che la superficie di attacco complessiva è più ampia. Gli account di basso livello tendono anche ad avere meno controlli di sicurezza. Gli hacker si impossessano di questi account attraverso tecniche come il furto di credenziali e il phishing.

Gli account di basso livello permettono agli hacker di tenere un piede in mezzo alla porta, ma una volta entrati, non possono fare molto. Le organizzazioni limitano intenzionalmente le autorizzazioni di questi account in modo che non possano accedere ai dati sensibili o interagire con asset critici.

Quindi, gli aggressori vanno alla ricerca di modi per ottenere l'accesso privilegiato dall'interno del sistema.

In generale, hanno due modi per farlo: aumentare i privilegi dell'account che hanno rubato o sabotare l'account di un utente con privilegi più alti, come un amministratore di sistema. Con l'accesso privilegiato, gli aggressori possono interfacciarsi con applicazioni, database e altre risorse che potrebbero contenere informazioni sensibili.

Gli hacker possono rimanere nascosti nel sistema per molto tempo mentre effettuano le loro ricognizioni e cercano opportunità per aumentare i propri privilegi. Durante questo periodo, possono installare backdoor che consentano loro di rientrare nella rete se vengono rilevati.