Le politiche DLP possono riguardare diverse questioni, tra cui la classificazione dei dati, i controlli di accesso, gli standard di crittografia, le pratiche di conservazione ed eliminazione dei dati, i protocolli di risposta agli incidenti e controlli tecnici come firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni e software antivirus.

Uno dei principali vantaggi delle politiche di protezione dei dati è la definizione di standard chiari. I dipendenti sono consapevoli delle proprie responsabilità in materia di protezione delle informazioni sensibili e spesso sono formati sulle pratiche di sicurezza dei dati, come l'identificazione dei tentativi di phishing, la gestione sicura delle informazioni sensibili e la segnalazione tempestiva degli incidenti di sicurezza.

Inoltre, le politiche di protezione dei dati possono migliorare l'efficienza operativa offrendo processi chiari per le attività relative ai dati come le richieste di accesso, il provisioning degli utenti, la segnalazione degli incidenti e i controlli di sicurezza.

Invece di elaborare un’unica politica per tutti i dati, i team di sicurezza delle informazioni in genere creano politiche diverse per i diversi tipi di dati nelle proprie reti. Questo perché diversi tipi di dati spesso devono essere gestiti in modo diverso per diversi casi d'uso per soddisfare le esigenze di conformità ed evitare di interferire con il comportamento approvato degli utenti finali autorizzati.

Ad esempio, le informazioni di identificazione personale (PII), come i numeri di carta di credito, i numeri di previdenza sociale e gli indirizzi di casa e posta elettronica, sono soggette a normative sulla sicurezza dei dati che stabiliscono come gestirli in modo appropriato.

Tuttavia, l’azienda potrebbe agire come desidera sulla propria proprietà intellettuale (IP). Inoltre, le persone che necessitano di accesso alle PII potrebbero non essere le stesse persone che necessitano di accesso all’IP aziendale.

Entrambe le tipologie di dati devono essere protette, ma in modi diversi; pertanto, sono necessarie politiche DLP distinte, personalizzate per ogni tipologia di dati.