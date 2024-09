Una volta determinati i tipi di dati di cui è necessario eseguire il backup, devi determinare la frequenza con cui eseguire il backup e la velocità con cui hai bisogno di riuscire ad eseguirne il ripristino, ovvero avrai bisogno di determinare il recovery point objective e il recovery time objective per ogni dataset o applicazione correlata.

Il Recovery point objective, o RPO, è essenzialmente l'età del backup meno recente che puoi tollerare. Gli RPO variano in base ai dati, all'applicazione, al settore o ad una combinazione di questi ed altri fattori. Ad esempio, il sistema di e-mail di un bar potrebbe essere in grado di tollerare un RPO di 24 ore, mentre il sistema di e-mail di un ospedale, una banca o di altre attività altamente regolarmente potrebbe richiedere RPO misurati in minuti. In un'azienda di intermediazione, in cui ogni operazione potrebbe valere milioni, un sistema di trading potrebbe avere un RPO misurato in secondi, o meno.

Il Recovery time objective, o RTO, è il periodo di inattività massimo che puoi permetterti. La cassa della tua libreria locale potrebbe avere un RTO di ore o giorni, perché il tempo di inattività potrebbe costare 100 dollari all'ora. Un negozio online potrebbe avere un RTO misurato in secondi, perché ciascun secondo di inattività potrebbe significare centinaia di migliaia di dollari in affari persi.

L'RPO e l'RTO determineranno la frequenza, il metodo e addirittura l'ubicazione dei backup. Per un'applicazione con un RPO ed un RTO misurati in ore, potrebbe essere sufficiente effettuare backup notturni su qualsiasi provider cloud di terze parti. Un'applicazione con un RPO e un RTO misurati in secondi (o meno) potrebbe richiedere la replica dei dati o addirittura sistemi completamente ridondanti ospitati in una ubicazione vicina in grado di intervenire immediatamente e senza problemi in caso di problemi con il sistema o perdita di dati.

Qualsiasi provider di servizi di recupero dati con cui lavori dovrebbe fornire uno SLA (service level agreement) che indichi in dettaglio gli RPO e RTO che sono in grado di raggiungere, i controlli di sicurezza implementati e le misure di salvaguardia stabilite contro la perdita di dati. Nel contratto dovrebbero essere specificati il sito o i siti in cui saranno archiviati i tuoi backup e il modo in cui il provider si conformerà alle normative del settore in cui operi.