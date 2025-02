Il rilevamento delle minacce è importante perché aiuta le organizzazioni a rafforzare il proprio livello di sicurezza contro ransomware, minacce interne e altri attacchi informatici che altrimenti potrebbero passare inosservati.

Mentre gli strumenti di sicurezza automatizzati e gli analisti del Security Operations Center (SOC) possono rilevare la maggior parte delle minacce alla cybersecurity prima che causino danni gravi, alcune minacce sofisticate possono sfuggire a queste difese.

Quando un criminale informatico entra in un sistema, può nascondersi per settimane o addirittura mesi prima di essere scoperto. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, sono necessari in media 194 giorni per scoprire che si è verificata una violazione dei dati. Nel frattempo, gli aggressori sottraggono dati e rubano credenziali per sbloccare ulteriori accessi.

Quanti danni possono causare queste potenziali minacce? Secondo il report Cost of a Data Breach, la violazione media costa a un'azienda 4,88 milioni di dollari. Più lungo è il tempo tra l'accesso iniziale e il contenimento, più alto è il costo per l'organizzazione.

Un efficace rilevamento delle minacce implica che i team di sicurezza cerchino in modo proattivo queste minacce nascoste. Di conseguenza, le organizzazioni possono scoprire le intrusioni e implementare le misure di mitigazione molto più rapidamente, riducendo i danni che i criminali possono arrecare.